Les photos de l’ensemble Batman confirment la couleur de la combinaison de Robert Pattinson

La semaine dernière, le réalisateur Matt Reeves a partagé un test de caméra élégant et de mauvaise humeur qui nous a donné notre premier aperçu de la combinaison de Robert Pattinson dans Le Batman. Aussi cool que cela ait été, la façon dont il a été tourné nous a empêchés de voir quelles étaient les couleurs exactes du costume. Aujourd’hui, cependant, Pattinson a été repéré en tenue complète alors que le tournage se poursuit à Glasgow, en Écosse. Et maintenant, nous pouvons enfin dire quelle est la palette de couleurs de la combinaison. Et, dans une tournure choquante, cela implique beaucoup de noir et de gris.

Au cours des mois précédant la production, il y avait eu beaucoup de spéculations selon lesquelles Reeves pourrait le modifier un peu et jeter des détails bleus ou peut-être même jaunes dans le mélange. En fait, ce n’est pas le cas et The Batman continuera la tradition d’habiller le Dark Knight en noir – ou, comme le dit LEGO Batman, très, très, très gris foncé – qui a commencé avec le film Batman de 1989. Nous ne devrions pas non plus être surpris par cela, car le point de vue de Reeves sur le mythe devrait être ancré et granuleux, semblable à celui de Christopher Nolan.

Cliquer pour agrandir

Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessus, le capot de Pattinson est noir tandis que la combinaison elle-même est d’un gris canon de fusil sombre qui apparaît comme noir la plupart du temps, de toute façon. Les fans ont noté que ce look lourdement blindé – avec le Batcycle – semble être principalement inspiré du design du personnage de la bande dessinée Zero Year de Scott Snyder. Le jeu de couleurs correspond également. La seule chose est qu’ils n’ont pas repris le costume inhabituel à manches courtes de cette histoire.

Malgré cette influence, Le Batman sera en fait dans la deuxième année de Bruce Wayne protégeant Gotham City en tant que Croisé Caped. C’est encore assez tôt dans sa carrière dans la lutte contre le crime. En tant que tel, il pourrait bien se procurer un costume amélioré avant la fin du film. We Got This Covered a entendu dire que c’est le cas, en fait, et qu’il pourrait même arborer des lentilles blanches, contrairement aux transparentes vues ici, ce qui devrait plaire aux fans si cela s’avère exact.