Les photos de Loki révèlent un premier aperçu du personnage mystérieux d’Owen Wilson

Aujourd’hui nous a apporté les premières images de l’ensemble de Marvel Loki, Qui vient tout juste d’entrer en production. Ceux-ci ont révélé notre premier regard sur Tom Hiddleston dans le personnage du Dieu du mal, ainsi qu’un aperçu du rôle mystère de Sophia Di Martino – probablement soit Lady Loki ou Enchantress. De plus, nous avons également un premier aperçu de l’acteur le plus surprenant de la série Disney Plus, Owen Wilson.

Les fans de Marvel sont collectivement devenus «wow» quand il a été annoncé que la star s’était inscrite pour rejoindre le MCU plus tôt cette année. À l’époque, cela ne révélait pas exactement qui il jouait dans la série, à part qu’il était censé être une grande présence. Malheureusement, cette photo ne révèle rien non plus, car le manteau qu’il porte obscurcit tout signe de son costume qui pourrait nous donner quelque chose à travailler.

Voyez par vous-même ci-dessous:

Le WGTC a déjà été informé par une source de confiance que Wilson dépeint très probablement Justice Peace à Loki. Cela correspondrait également à ce qui a été révélé, car le personnage est l’un des meilleurs agents de la Time Variance Authority dans les bandes dessinées. Et s’il y a une chose que nous savons sur Loki, c’est que la TVA sera impliquée, grâce à cette bobine grésillante du Super Bowl. Les photos d’Hiddleston sur place confirment également que le filou travaillera avec l’organisation dans sa série.

Peut-être que Peace sera forcé de s’associer à Loki et il y aura une sorte d’angle de copain avec le scénario. Cela pourrait aussi être amusant à explorer, car Hiddleston et Wilson ont déjà travaillé ensemble à Midnight in Paris en 2011. La paix a également eu des démêlés avec Thor sur la page, il y a donc un lien avec la famille de Loki pour s’inspirer de l’émission.

En tant que parodie du juge Dredd, le juge Peace a une personnalité totalement dépourvue d’humour, ce serait donc un peu un personnage différent pour Wilson, mais il livrerait sans aucun doute une performance divertissante. En supposant que c’est dans qui il joue Loki, bien sûr.