Les photos de New Eternals révèlent le premier regard sur Kumail Nanjiani

Tournage sur Les éternels est toujours en cours en Angleterre, avec ces dernières photos de tournage offrant notre premier aperçu de deux membres de la distribution d’ensemble dont nous n’avions pas eu auparavant un aperçu sur place. À savoir, les acteurs sont Kumail Nanjiani et Lia McHugh, prêts à jouer respectivement Kingo et Sprite. Ils sont rejoints dans ce tournage par la co-star Gemma Chan, dont Sersi semble être l’un des acteurs les plus importants du film, selon la fréquence à laquelle elle se présente dans les photos divulguées.

On ne sait pas ce qui se passe dans cette scène, mais tous les câlins qui se déroulent offrent un indice sur la proximité des Eternals. Ils ont des milliers d’années, après tout, donc ils devraient être assez copains maintenant.

Bien sûr, Nanjiani a récemment secoué Internet en tirant “un Chris Pratt”, pourrait-on dire, et en révélant qu’il a été surmené pour son rôle dans le film. La star de la Silicon Valley n’est que le dernier comédien à se mettre en forme pour rejoindre l’univers cinématographique Marvel, comme nous l’avons vu avec l’acteur des Gardiens de la Galaxie susmentionné et Paul Rudd d’Ant-Man.

Cliquer pour agrandir

On ne sait pas comment le MCU adaptera le personnage, mais Kingo est un maître épéiste de la bande dessinée et mène une vie humaine en tant que star de cinéma à succès. Sprite, d’autre part, a été inversé par rapport au sexe de la source, mais le concept de base du personnage est le même – ils sont un ancien être immortel qui ressemble à un jeune enfant.

Nanjiani, McHugh et Chan sont rejoints par un casting de stars comprenant Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Salma Hayek (Ajak), Kit Harington (Dane Whitman), Brian Tyree Henry (Phastos), Lauren Ridloff (Makkari ) et Don Lee (Gilgamesh). Peut-être le film le plus étendu du MCU à ce jour, Les éternels devrait exploser dans les salles le 6 novembre.