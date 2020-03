Les photos de Picard révèlent le retour de Riker et Troi

Nous savons qu’ils devaient revenir le Star Trek: Picard depuis des lustres, mais cette semaine, William Riker (Jonathan Frakes) et Deanna Troi (Marina Sirtis) font enfin leurs débuts dans la suite de Sir Patrick Stewart à The Next Generation. Le septième épisode de la série en 10 parties, intitulé «Nepenthe», ramènera enfin le couple de fans préférés qui n’est apparu nulle part dans l’univers de Trek depuis 18 ans. Et vous pouvez avoir un premier aperçu de leur retour avec ces images promotionnelles.

Nous avons vu Riker et Troi pour la dernière fois dans Star Trek: Nemesis en 2002, ce qui leur a donné une fin heureuse alors qu’ils ont pu faire le noeud. Toutes ces années plus tard, leur ancien capitaine recherchera ses vieux amis pour obtenir des conseils et ils semblent s’être retrouvés heureux avec leur enfant. L’épisode tire son nom de la planète sur laquelle ils se sont installés et les photos ci-dessous présentent également le nouvel équipage de Picard, qui est de retour à bord de La Sirena.

Voici le synopsis de l’épisode, qui nous rappelle que la dernière sortie, “The Impossible Box”, a été importante pour Soji, car Picard a finalement rencontré l’autre fille de Data. Il doit penser que Riker et Troi pourront l’aider maintenant qu’elle connaît la vérité sur elle-même.

«Picard et Soji transportent sur la planète Nepenthe, qui abrite de vieux amis de confiance. Alors que le reste de l’équipage de La Sirena tente de les rejoindre, Picard aide Soji à comprendre ses souvenirs récemment débloqués. Pendant ce temps, Hugh et Elnor sont laissés sur le cube Borg et doivent faire face à une Narissa en colère. »

Frakes a déjà contribué à l’émission derrière la caméra, bien sûr, en réalisant “Absolute Candor” et “Stardust City Rag”, les deux épisodes qui mettaient en vedette le retour d’un autre vétéran de Trek – Seven of Nine de Jeri Ryan. Contrairement à la tragique trame de fond que Picard a donnée à Seven, il semble que Riker et Troi se soient mieux amusés depuis notre dernière rencontre avec eux.

Ne manquez pas Star Trek: Picard 1 × 07 «Nepenthe» ce jeudi sur CBS All Access.