Les photos de Quinceanera sont interrompues par un chiot de la rue

Les photos sont devenues virales et sont vraiment adorables.

Un chiot de la rue s’est faufilé dans la séance photo de la quinceañera cubaine Olivia Núñez et ils sont devenus viraux en quelques heures seulement. Le motif? Sa passion pour les animaux.

La jeune femme aura quinze ans le 23 mars et a la chance d’avoir l’un des résultats les plus drôles et les plus émouvants de ses images.

Dans la province de Matanzas, comme toute autre quinceañera cubaine, Olivia a commencé les préparatifs de ses photos: elle a coiffé, soigné son maquillage, les vêtements qu’elle porterait. Tout était parfaitement orchestré sauf l’apparition de Fir ’Firulais’ ’, un chiot de la rue.

Olivia descendit la rue pavée. Il s’avança sous le soleil, avec sa robe pour l’occasion, à travers le centre de la Plaza de la Vigía. Lorsqu’il s’est assis par terre et sans l’attendre, un chiot timide est arrivé au début, mais quand Olivia lui a montré qu’il pouvait lui faire confiance, il a rapidement repris confiance et a rejoint la séance photo. Firulais s’assit dans la robe d’Olivia et proposa de s’y reposer. Loin de chasser le chien errant, comme beaucoup l’auraient probablement fait, Olivia est tombée amoureuse de l’animal et l’a laissé reposer sur sa jupe.

Le reste des photos est historique. Il y a eu de nombreux moments de caresses mettant en vedette la jeune femme et Firulais, qui était peut-être pour la première fois dans un environnement favorable à un chien errant. De plus, le chien était un professionnel et posait toujours sur les photos.

Les instantanés capturés sont devenus viraux sur les réseaux sociaux et en quelques heures, des milliers d’utilisateurs avaient déjà réagi favorablement au geste.

” Il est entré dans votre vie, ne l’abandonnez pas, si vous ne pouvez pas le faire faire quelque chose pour lui. Ne le laissez pas là, c’était un cadeau de 15 personnes qui vous a été envoyé du ciel », a déclaré Crucita Pérez Mena.

Olivia, cependant, a déclaré qu’il ne pouvait pas garder le chien pour des raisons d’espace, mais les photos et le site de Firulais sont déjà disponibles pour tous ceux qui veulent rire comme Ali ”, a expliqué le père de la quinceañera.

Les quinze sont soudain venus de Firulais. Nous passions, tendus pour la quinzième session, pour les horaires, le soleil, …

Publié par Nestre Núñez le mercredi 19 février 2020

En ce moment, les protecteurs à travers l’île applaudissent l’attitude de la jeune fille et travaillent pour promouvoir sa photo et l’adoption du chiot.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: