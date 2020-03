Les photos de remake de West Side Story révèlent la comédie musicale / le film de Steven Spielberg

Grâce à la propagation du coronavirus, la plupart des principales sorties en salles au cours des deux prochaines semaines (et probablement au moins le mois prochain) sont poussées à des dates inconnues à un moment donné. Mais quand il s’agit de Steven Spielberremake à venir de la comédie musicale classique West Side Story, dont la sortie est prévue pour décembre, nous n’avons probablement pas à craindre que le film ne soit retardé. C’est pourquoi 20th Century Studios a publié de nouvelles photos de remake de West Side Story, nous donnant notre meilleur aperçu de la comédie musicale.

Vanity Fair a un gros reportage sur le remake de Steven Sideiel de West Side Story, quelque chose dont le cinéaste rêve depuis son enfance. Spielberg a déclaré au magazine:

«Ma maman était une pianiste classique. Toute notre maison était ornée d’albums de musique classique, et j’ai grandi entourée de musique classique. West Side Story était en fait le premier morceau de musique populaire que notre famille ait jamais autorisé à entrer dans la maison. Je m’en suis enfui – c’était l’album de la distribution de la comédie musicale de Broadway de 1957 – et je suis tombé complètement amoureux de lui quand j’étais enfant. West Side Story a été cette tentation obsédante à laquelle j’ai finalement cédé. »

Ce n’est pas le genre de remake qui introduit l’histoire dans notre monde contemporain. Il se déroule toujours dans le New York des années 50 et suit un immigrant portoricain nommé Maria (Rachel Zegler) alors qu’elle tombe amoureuse d’un garçon blanc nommé Tony (Ansel Elgort), autrefois chef d’un gang appelé The Jets, mais qui se distancie désormais d’eux alors qu’ils se livrent une bataille avec le gang portoricain The Sharks. Rendre cet amour encore plus compliqué est le frère de Maria, Bernardo (David Alvarez) est le leader des Sharks.





Même s’il s’agit d’un remake, le fait que les thèmes résonnent encore aujourd’hui est essentiel. Spielberg a noté:

«Cette histoire n’est pas seulement le produit de son temps, mais ce temps est revenu, et il est revenu avec une sorte de fureur sociale. Je voulais vraiment raconter cette expérience portoricaine et nuyoricaine de la migration vers ce pays et de la lutte pour gagner sa vie, avoir des enfants et lutter contre les obstacles de la xénophobie et des préjugés raciaux. »

Pour cette raison, contrairement à l’adaptation originale de 1961 de la comédie musicale de Broadway en 1957, cette production a fait en sorte que des interprètes hispaniques jouent l’ensemble des personnages hispaniques, qui comprend un certain nombre d’interprètes originaires de Porto Rico. Spielberg a déclaré:

«Ils ont apporté une authenticité. Ils se sont apportés, et tout ce qu’ils croient et tout ce qui les concerne – ils ont apporté cela au travail. Et il y avait tellement d’interaction entre les acteurs voulant pouvoir s’engager dans l’expérience portoricaine. Ils représentent tous, je pense, une diversité, à la fois au sein de la communauté portoricaine et nuyoricaine ainsi que de la communauté latine en général. Et ils ont pris cela au sérieux. »

Il y a aussi une véritable perspective portoricaine dans les coulisses depuis Rita Moreno (ci-dessus), qui jouait la meilleure amie de Maria, Anita dans la version originale du film, a été engagée comme productrice exécutive. Moreno a déclaré:

“[Director Steven Spielberg and writer Tony Kushner] je voulais vraiment en redresser… devrais-je dire des torts? Je ne sais pas si c’est… oui, c’est juste, car le [1961] le film avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas, à part le fait qu’il y avait beaucoup de choses qui étaient très bien. “

Moreno joue également un nouveau personnage dans le remake de West Side Story. Le propriétaire du magasin du coin Doc qui a fourni un terrain neutre aux Jets et aux Sharks n’est pas ramené pour cette nouvelle adaptation. Au lieu de cela, il est décédé, et Moreno joue sa veuve Valentina, qui joue un rôle similaire, mais apparemment, elle est “un peu plus difficile” avec les gangs.

Il sera intéressant de voir quelles autres modifications sont apportées au récit pour mettre à jour l’histoire pour le public d’aujourd’hui. En regardant ces photos, il semble que Spielberg essaie d’illustrer à quel point peu de choses ont changé depuis 1961 en imitant le style d’une comédie musicale hollywoodienne classique en le faisant apparaître comme s’il avait été tourné sur un backlot de studio. Nous ne savons pas si c’est juste le style de ces photos ou si Spielberg a intentionnellement fait paraître les choses un peu liées à la scène comme un choix esthétique. C’est peut-être pour le mieux depuis l’adaptation à venir de la comédie musicale de Broadway de Lin-Manuel Miranda, In the Heights, qui semble partager certains thèmes avec le West Side Story original, mais on dirait qu’il a vraiment été tourné dans les rues de Washington Heights. Quoi qu’il en soit, nous sommes très heureux de voir Spielberg s’attaquer à quelque chose dont il rêve depuis plus de 60 ans.

