Les photos de Yalitza Aparicio sont filtrées avec une taille minuscule comme celle de Thalia.

Avec une taille minuscule comme celle de Thalia, la merveilleuse actrice Yalitza Aparicio apparaît. Comment l’a-t-elle fait?

25 janvier 2020

L’actrice et enseignante d’origine mexicaine est actuellement un grand influenceur du milieu artistique en raison de la vie controversée qu’elle a menée.

Les photos qui ont été publiées dans le profil Instagram du créateur émergeant mexicain le plus reconnu Carlos Pineda, qui est connu pour sa façon particulière de travailler en lançant une tendance entre les couleurs et les textures, a décidé de télécharger plus de quelques images de l’artiste Yalitza Aparicio, mettant en valeur le passé du Mexicain.

Dans la publication de la créatrice, nous contemplons la beauté unique de l’actrice lorsqu’elle porte des vêtements qui parlent des vêtements mexicains traditionnels mais modernes, mais ce qui nous surprend encore plus, c’est la taille incroyable de l’actrice que beaucoup ils ont fini par le comparer avec Thalia.

Elle-même a accepté dans une interview, qui dans le passé était résumée dans le stéréotype dans lequel beaucoup l’appelaient comme: «L’indigène», en raison de la force dont les médias disposaient lorsqu’ils en parlaient, jusqu’à ce qu’il rompe avec cela et révèle qu’il avait une beauté unique.

L’actrice nominée aux Oscars a clairement indiqué qu’elle ne faisait pas seulement partie de la beauté mexicaine, mais du monde entier, remerciant beaucoup le succès qu’elle avait atteint à seulement 26 ans.

