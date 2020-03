Les photos du BTS Picard révèlent des retrouvailles inattendues de nouvelle génération

L’épisode de cette semaine Star Trek: Picard était un moment fort de la course pour les fans car il a ramené deux favoris de The Next Generation. À savoir, Jonathan Frakes et Marina Sirtis comme William Riker et Deanna Troi. Cela a marqué quatre anciens habitués de TNG apparaissant jusqu’à présent dans la série suivante, aux côtés de l’ancien capitaine éponyme de Patrick Stewart et de Data (Brent Spiner). Et même si cela a certainement été un régal, nous sommes toujours ouverts à d’autres visages familiers qui reviennent.

À notre connaissance, plus de vieux personnages ne reviennent pour le reste de la saison 1, mais ces images des coulisses du tournage de l’épisode 7, intitulé «Nepenthe», révèlent une réunion inattendue de TNG qui fera rayonner les fans . Comme vous pouvez le voir dans la galerie ci-dessous, la première photo capture Stewart, Frakes, Sirtis et Isa Briones avec deux invités surprise – Michael Dorn et LeVar Burton, qui ont joué Worf et Geordi La Forge sur TNG.

Briones – qui joue Soji, la fille de Data, dans l’émission – a partagé les photos sur son Instagram. Il semble que ce fut une expérience assez incroyable pour elle d’être entourée de tant d’icônes de Trek et vous pouvez voir ses selfies avec Dorn et Burton et lire également sa légende dans le post ci-dessous:

«Probablement l’un des jours les plus surréalistes de ma vie. Un de ces moments où vous regardez autour de vous et dites «comment est-ce ma vie?» (dans le bon sens). Je suis vraiment la fille la plus chanceuse du monde pour faire partie de cet héritage et de cette famille. »

Vu qu’ils étaient sur le plateau, vous vous demandez peut-être s’il y a une chance que la paire soit secrètement prête à apparaître dans les deux prochains épisodes de Picard. Malheureusement, la productrice de série Heather Kadin a déjà déclaré que ni Worf ni La Forge ne seront de retour cette année car il n’y avait pas de place pour eux dans le scénario.

Cela dit, les matériaux liés ont révélé ce que font ces deux personnages à l’époque de Picard. La Forge était en charge de la construction d’une flotte pour la mission de sauvetage romulienne tandis que Worf est l’actuel capitaine de l’Enterprise. Ces deux nouvelles carrières pourraient facilement les conduire à croiser le chemin de Jean-Luc à l’avenir, alors les doigts croisés cette visite d’ensemble se construit vers quelque chose.

Star Trek: Picard continue avec l’épisode 8, “Broken Pieces” ce jeudi sur CBS All Access.