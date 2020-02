Les photos du masque de Jason abandonnées vendredi La 13e série émerge

Les problèmes juridiques du vendredi 13 la franchise traîne depuis longtemps, et nous espérons que les récents développements dans la bataille du droit d’auteur sur la série pourront être résolus cette année. Entre-temps, nous avons tenté à plusieurs reprises de ressusciter Jason sous différentes formes, notamment un jeu vidéo et une longue série télévisée en cours de développement. Et maintenant, nous avons quelques images en coulisses de certains des différents accessoires prévus pour le spectacle, gracieuseté de FridayThe13thFranchise.com.

Le producteur Sean S. Cunningham était à l’origine d’un projet de retombée télévisuelle, annoncé en 2014 à la même période où Paramount tentait de faire décoller un nouveau vendredi 13e série. Bien sûr, il y avait eu auparavant une série de type anthologie le vendredi 13 dans les années 1980, bien que cela n’ait qu’un lien lâche avec les films. Le nouveau concept aurait apparemment impliqué Jason se présentant à différentes périodes, et The CW aurait été intéressé à prendre en charge le projet. Cunningham tournait toujours autour de la série en 2017, mais il semble maintenant être mort dans l’eau.

Cependant, il semble que la pré-production était suffisamment avancée pour que SOTA FX ait été chargé de produire des accessoires pour le spectacle et une extension prévue de la franchise de cinéma. Les accessoires, vus ci-dessus, incluent différents concepts de masque et une machette, ainsi que le masque de hockey de Jason, et sont remarquables pour montrer un Jason avec divers types de déformations, indiquant que les producteurs n’étaient pas déterminés par l’apparence finale du tueur.

Il est donc dommage que ces conceptions ne puissent pas être utilisées pour au moins l’un des échecs vendredi 13 projets. Nous espérons cependant qu’une nouvelle version de Jason pourra être adoptée pour rejoindre le lot d’autres remakes d’horreur prévus pour les années 2020, y compris une nouvelle version de The Texas Chainsaw Massacre, le retour de A Nightmare on Elm Street et un redémarrage de The Série Hills Have Eyes.

