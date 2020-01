Les photos du nouveau Falcon et du soldat d’hiver révèlent un premier regard sur un agent américain

Le faucon et le soldat d’hiver est actuellement dans son troisième mois de tournage. Et malgré le penchant de Marvel pour garder leurs productions enfermées dans le secret, le studio n’a pas pu garder quelques photographes limaces loin du décor d’Atlanta de la série. Page Six a récemment publié quelques photos de Wyatt Russell en tant que John Walker. Parmi ces nouveaux clichés figurent les premiers aperçus de son costume d’agent américain. Vous pouvez les consulter par vous-même via le fil Twitter de DiscussingFilm ci-dessous.

De nouvelles photos de tournage de John Walker dans “LE FALCON ET LE SOLDAT D’HIVER” ont été publiées. (Source: https://t.co/FuSX772xPc) pic.twitter.com/FdhQXVm37e

– DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 21 janvier 2020

Walker a fait ses débuts dans l’univers de la bande dessinée de Marvel en tant que Super-Patriot, un film moralement flexible pour Steve Rogers. Il a plus tard endossé le rôle de Captain America après que Rogers a démissionné de son rôle dans les années 80. Malheureusement, Walker s’est avéré trop instable pour être le nouveau Star-Spangled Avenger, et Rogers a récupéré le manteau. Quant à Walker, il a ensuite créé une nouvelle identité en tant qu’agent américain tout en prenant le costume noir que Rogers portait en tant que «capitaine».

On ne sait pas pourquoi la position de Russell sur Walker porte une écharpe sur l’une des photos. Cependant, sa tenue d’agent américain ressemble définitivement à une traduction fidèle du matériel source. Bien que le costume soit principalement rouge et bleu au lieu de noir, il conserve quelques caractéristiques clés, comme les rayures sur sa poitrine et l’étoile dans le coin supérieur gauche. Plus particulièrement, Walker brandit également son propre bouclier Captain America, mais il reste à voir si c’est le même que celui que Steve Rogers a offert à Sam Wilson à la fin de Avengers: Fin de partie.

Le faucon et le soldat d’hiver sera présenté sur Disney + cet automne.

