Les photos du set “Le faucon et le soldat de l’hiver” révèlent un premier aperçu de “l’agent américain”

De nouvelles photos de la prochaine série Marvel Disney +, “The Falcon and The Winter Soldier” nous ont donné un aperçu de John Walker / Agent américain, qui est joué par Wyatt Russell.

Le tournage de la série avait lieu plus tôt cette semaine et il a été photographié à la fois dans Captain America et dans un uniforme militaire.

Découvrez les images ci-dessous de la page six

Wyatt Russell a repéré le tournage de la série «The Falcon and the Winter Soldier» https://t.co/6slFw5Z9U8 pic.twitter.com/cONEQhatVo

– Page Six (@PageSix) 21 janvier 2020

Dans les bandes dessinées, John Walker devient un méchant appelé «Super Patriot», avant de remplacer finalement Captain America en tant que super-héros sanctionné par le gouvernement et commence à être connu sous le nom de «U.S. Agent”. On ne sait pas comment «U.S Agent» obtiendra le bouclier de la casquette, mais j’espère que nous verrons bientôt d’autres images et une bande-annonce.

«Le faucon et le soldat de l’hiver» arrive plus tard cette année sur Disney +.

Que pensez-vous de “l’agent américain” possédant le bouclier emblématique de Captain America?

