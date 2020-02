Les photos et la date de sortie de la saison 3 de Killing Eve sont révélées – / Film

Après sa surprenante finale de la saison 2, dans laquelle un personnage principal en a laissé un autre pour mort, le drame d’espionnage de la BBC America Killing Eve est presque de retour pour sa troisième saison. Producteur exécutif Sally Woodward Gentle la qualifie de «saison la plus personnelle» et «la plus rock émotionnellement» à ce jour, ce qui en dit long sur la dynamique entre Eve, l’agent du MI6 (Sandra Oh) et l’assassin imprévisible Villanelle (Jodie Comer). Découvrez quand la nouvelle saison est prévue pour la première et regardez quelques nouvelles photos ci-dessous.

Entertainment Weekly a un lot de photos de la saison 3 de Killing Eve, ainsi que la date de première de la saison de l’émission: l’action se poursuit 26 avril 2020 à 22 h sur BBC America et AMC. En ce qui concerne les photos, assurez-vous de vous diriger vers EW pour les voir toutes, mais vous pouvez en voir quelques-unes des plus intéressantes ci-dessous. (Cliquez pour agrandir.)

EW dit que la saison reprend six mois après les événements de la finale de la saison 2, avec Villanelle vivant une nouvelle vie à Barcelone. Une partie de cette nouvelle vie implique apparemment de se déguiser en clown, bien qu’il ne soit pas clair si elle est secrète pour un assassinat potentiel ou si elle essaie simplement de retourner une nouvelle feuille. (Mais soyons réalistes: c’est probablement la question de l’assassinat.) “Elle essaie de trouver sa propre voie et d’être en charge et de faire ses propres règles – et elle se retrouve à devoir prouver qu’elle est prête et qu’elle est capable”, indique Comer. “Il se trouve que c’est son déguisement cette fois.”

Eve, quant à elle, est dans un endroit mystérieux et semble avoir complètement abandonné le MI6, optant plutôt pour un travail plus simple. «C’est une femme très, très brillante qui est bonne dans tout ce qu’elle décide de tourner la main», a déclaré Woodward Gentle. «Elle est aussi très, très bonne pour faire des boulettes. Et Sandra s’avère incroyablement bonne pour faire des boulettes – et pour la boucherie, en fait. ” Consultez EW pour plus d’indices sur la saison 3.

Phoebe Waller-Bridge a servi de showrunner pour la première saison, et depuis lors, chaque saison a été supervisée par une personne différente. Emerald Fennell a pris les rênes de la saison 2 (avant de passer au nouveau film de vengeance Promising Young Woman), et Suzanne Heathcote sert de showrunner pour cette troisième saison. L’émission, qui est la série à la croissance la plus élevée à la télévision américaine depuis six ans, a déjà été renouvelée pour une quatrième saison – bien que le showrunner de la saison 4 soit encore à nommer. Nous espérons que le renouvellement précoce est arrivé à temps pour que les scénaristes en soient informés au cours de la troisième saison et peut-être semer des points d’histoire plus longs qui peuvent être payants au lieu d’écrire sous le pistolet avec la menace d’une annulation imminente au loin. Parfois, ce morceau de piste supplémentaire peut donner à la série la secousse créative dont elle a besoin.

