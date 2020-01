Les photos finales de la série Arrow révèlent des visages familiers

La CW a publié les images promotionnelles de La FlècheL’épisode final de la série très attendu, intitulé “Fadeout”, nous offre un aperçu du monde actuel de l’après-crise que Oliver avait créé lors de la fin du crossover. Les images fixes ont également confirmé l’apparition de Barry Allen de Grant Gustin et de Sara Lance de Caity Lotz, qui ont toutes deux fait leurs premières apparitions dans le spectacle avant de jouer dans leurs propres spectacles Arrowverse respectifs.

Les photos de la finale de la série ont également teasé le retour d’Emily Bett Rickards en tant que Felicity Smoak, Willa Holland en tant que Thea Queen et Colton Haynes en tant que Roy Harper, ainsi que de personnages précédemment morts, notamment Moira Queen de Susanna Thompson et Emiko Queen de Sea Shimooka. Le dernier épisode devrait être diffusé la semaine prochaine le 28 janvier. Consultez les photos complètes dans la galerie ci-dessous!

Réalisé par James Bamford à partir d’un scénario écrit par Marc Guggenheim et Beth Schwartz, le synopsis officiel de l’épisode 8.10 se lit comme suit: “STEPHEN AMELL SIGNE LA FLÈCHE VERTE; EMILY BETT RICKARDS RETOURNE POUR LA SÉRIE FINALE DE “ARROW” – Après huit saisons et le lancement d’innombrables super-héros, la série résume l’histoire de la Flèche verte (Stephen Amell). “

Après avoir passé du temps à Slabside, Oliver Queen voulait redonner à la ville qu’il aime. Puisque tout le monde connaît sa véritable identité, Team Arrow a travaillé aux côtés de SCPD en tant que justiciers pour aider à protéger la ville à tout prix. Cependant, la saison dernière, Oliver a découvert Emiko, l’assassin à l’arc et chef de file du Ninth Circle, qui était également sa demi-sœur. La finale de la saison 7 les a vus se battre pour leur vie, à la fois dans le présent et dans l’avenir. À quoi ressemblera l’état de Team Arrow lors de la huitième et dernière saison de l’émission?

La Flèche stars Stephen Amell comme Oliver Queen, David Ramsey comme John Diggle, Katie Cassidy comme Laurel / Black Siren, Rick Gonzalez comme Rene Ramirez / Wild Dog et Juliana Harkavy comme Dinah Drake / Black Canary. Charlie Barnett (Poupée russe) a rejoint le casting sous le nom de Diggle, Jr. – connu sous le nom de J.J. – le fils né de Flashpoint de John Diggle (David Ramsey) et Lyla Michaels (Audrey Marie Anderson). Nous rencontrerons J.J. à l’avenir en tant que leader du Deathstroke Gang, où il affrontera Mia et son frère adoptif, Connor.

Basée sur les personnages de DC, la série est produite par Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Wendy Mericle et Sarah Schechter. L’émission est produite par Bonanza Productions Inc. en association avec Berlanti Productions et Warner Bros. Television.