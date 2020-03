Les photos les plus sensuelles d’Apryl Jones

Notre dernière galerie Instagram est dédiée aux poses sensuelles d’Apryl Jones.



Entre l’agitation dramatique sur Love & Hip-Hop: Hollywood et son chemin à travers B2K, Apryl Jones n’est pas étrangère à voir sa vie personnelle plâtrée à travers les gros titres. Après avoir eu deux enfants avec Omarion, Apryl Jones a fait des vagues en envoyant des vibes sérieuses de Yoko Ono et en s’associant avec le camarade de groupe B2K d’Omarion Lil Fizz. Alors que la cour de l’opinion publique a fermement appelé Jones et Fizz à agir comme des clowns et à chasser le poids, Jones est restée indifférente et a même sauté sur les médias sociaux pour défendre sa décision de se lier avec le compagnon de bande de son bébé papa.

“Pourquoi vous êtes tous si fous? Je reçois la bite que je veux”, a argumenté Jones, défendant sa décision. “Je l’aime, oh mon Dieu. C’est la meilleure bite de ma vie. C’est vraiment, vraiment. Je ne peux pas vraiment être fou. Je ne peux pas ne pas être heureux parce que je pense que le bonheur vient d’être heureux et y “Tous essaient vraiment de me rendre fou, mais je ne sais pas comment être fou. Je ne suis pas fou.”

Bien que Jones ait loué la capacité de Fizz entre les draps, les deux se sont rapidement séparés, après une vague d’accusations de triche sur les réseaux sociaux. Désormais célibataire et fière de cela, Jones a plus que jamais publié des pièges de soif pour ses 2,9 millions de followers.

Pour les téléchargements les plus torrides de la star de la réalité, consultez la galerie ci-dessous.

Prêt pour la plage

Clairement, Jones n’a pas peur de montrer beaucoup de décolleté.

Repulpez-le

Selon Jones, elle n’est rien d’autre que naturelle.

Tout rouge

Jones a le corps pour porter un maillot de bain à cordes #NoFilter.

Miroir Pic

“Dites-moi comment vous vous sentez vraiment …”, légende Jones à côté d’un boomerang miroir de son derrière.

Boob latéral

Sans chemise? Aucun problème.

Tout naturel

“Embrasse ma cellulite”, légende Jones, sans honte de son attrait naturel.

En bonne santé

Jones veut que les ennemis sachent qu’elle travaille dur, jour après jour pour les courbes qu’elle affiche.

Peau tendue

Jones peut porter une coupe Fashion Nova moulante avec les meilleurs d’entre eux.

Angles

Jones a des jambes pendant des jours.

Humide

Jones sait comment allumer la chaleur, même sous la douche.

.