Les photos musicales révèlent Dancing Doc Browns & More / Film

Retour vers le futur: la comédie musicale a commencé les premières prévisualisations au Manchester Opera House la semaine dernière. Malheureusement, puisque le spectacle ne se déroule qu’à Londres jusqu’à la mi-mai, beaucoup de fans de Back to the Future ne peuvent pas regarder le spectacle animé du réalisateur lauréat du Tony Award John Rando (Urinetown, sur la ville). Mais la bonne nouvelle est que vous pouvez avoir un petit aperçu de ce à quoi ressemble le spectacle grâce à quelques photos de Back to the Future: The Musical de la première semaine de spectacles pour la production scénique. Ils ont même une machine à voyager dans le temps DeLorean à pleine échelle sur scène.

Retour vers le futur: les photos musicales





Quelques photos de plus tôt dans l’histoire nous présentent Olly Dobson comme Marty McFly et Courtney-Mae Briggs comme sa petite amie Jennifer Parker, ainsi que Hugh Coles comme George McFly et Aidan Cutler comme Biff Tannen. Il n’y a pas beaucoup d’action musicale dans cette scène, mais qu’en est-il:

Il semble que l’audition de Marty McFly pour être le groupe lors de la prochaine danse de l’école se soit transformée en une séquence musicale à part entière. Vous devez vous demander ce que seront les paroles de cette chanson puisque l’audition de Marty McFly et les Pinheads n’était rien d’autre qu’une interprétation hard rock instrumentale de “The Power of Life” de Huey Lewis et The News.

Passons maintenant au temps qui voyage. C’est Retour vers le futur après tout, et nous devons voir une machine à remonter le temps.

Il semble que certains décors soient créés avec des décors au lieu de décors. Cela a du sens, car il peut être assez difficile de recréer des éléments d’un parking de centre commercial, surtout lorsque vous avez également une machine à remonter le temps DeLorean à part entière. Alors, comment recréer les scènes où la DeLorean doit conduire? Regarde:

Il semble que l’arrière-plan de la scène soit un écran massif qui peut être utilisé pour faire ressembler la DeLorean à la conduite, ainsi que l’utilisation d’autres éléments de mouvement dans une séquence de phares de style montage vidéo musical, passant des rayures et de la pluie. Mais le DeLorean voit un peu de mouvement sur la scène.

Voici la scène où Marty McFly a écrasé le DeLorean dans la grange de la ferme de pins d’Old Man Peabody. Il est partiellement recouvert de foin et calé un peu à l’avant. Marty ne porte pas la combinaison de rayonnement, ce qu’il fait lorsqu’il sort de la voiture dans le film, mais il y a peut-être des différences entre le film et la comédie musicale.





Ce ne serait pas un retour vers le futur sans que Marty McFly ne rencontre la version plus jeune de ses parents, y compris Rosanna Hyland comme Lorraine Baines. Je me demande s’il y a un numéro musical inconfortablement séduisant que Lorraine interprète en frappant son futur fils. Ce serait certainement quelque chose à voir.

Doc Brown semble obtenir son propre grand numéro musical avec un tas d’autres collègues scientifiques en tant que danseurs de réserve. C’est Roger Bart comme Doc, l’air parfaitement câblé comme l’inventeur sauvage.





Enfin, il n’est pas surprenant que la finale du bal soit un grand numéro musical, y compris une nouvelle version de «Johnny B. Goode» interprétée par Marty McFly et les Starlighters. Et ce baiser culminant et salvateur a aussi l’air plutôt cinématographique sur scène.

Si Back to the Future: The Musical est un succès de l’autre côté de l’étang, nous le verrons peut-être aux États-Unis. Sinon, nous devrons construire notre propre machine à remonter le temps pour aller le voir. Merci aux London Theatre Reviews d’avoir porté les photos à notre attention.

RETOUR VERS L’AVENIR La comédie musicale est dirigée par le réalisateur lauréat d’un Tony Award John Rando (Urinetown, On The Town) et met en vedette Roger Bart (Desperate Housewives, Stepford Wives, The Producers) dans le rôle de ‘Doctor Emmett Brown’, Olly Dobson dans le rôle de Marty McFly », Hugh Coles comme« George McFly », Rosanna Hyland comme« Lorraine Baines »et Cedric Neal comme« Goldie Wilson ».

Basé sur le film Universal Pictures / Amblin Entertainment, BACK TO THE FUTURE The Musical aura un livre de Bob Gale, comprenant 16 nouvelles chansons avec de la musique et des paroles d’Alan Silvestri, lauréat d’un Emmy and Grammy Award, et de Glen, six fois récompensé par un Grammy Award. Ballard, avec des chansons supplémentaires du film dont The Power of Love et Johnny B. Goode.

Articles sympas du Web: