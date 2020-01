Les photos qui anticipent la fin de “Les filles du câble” sur Netflix

Le chemin emprunté par les “ Cable Girls ” les plus connues de Netflix en 2017 est sur le point de se terminer. Le 14 février, la plateforme présente la première moitié de la cinquième et dernière saison de fiction créée par Ramón Campos et Gema R. Neira et produite par Bambú Producciones. La production réussie dit au revoir et le fait avec un lot dans lequel toutes les inconnues qui ont été laissées ouvertes après la clôture spectaculaire du quatrième tour, qui prévu “la plus grande des tragédies”: la guerre civile et cela a raconté avec la mort d’un de ses protagonistes.

Tournage final de ‘Cable Girls’

Avec un saut temporaire prévisible, tous les protagonistes doivent faire face à leur destin dans un lot qui comprendra également quelques ajouts tels que Denisse Peña ou Miguel Diosdado, parmi beaucoup d’autres. Un lot que tous les fans de fiction attendent avec impatience et dont l’issue aurait pu être révélée par le magazine Ten Minutes. Le magazine a lancé une série d’images de quelques-unes des dernières scènes de la saison, quelques photos qui nous donnent certainement beaucoup d’informations de ce que nous verrons dans les épisodes définitifs de la série et qui ont été capturés dans la gare d’Algodor de Madrid, à Aranjuez.

Sur ces photos nous voyons les actrices principales de l’histoire Blanca Suárez, Ana Polvorosa, Nadia de Santiago et Ana Fernández. Tous sont caractérisés par leurs personnages respectifs et non, ils ne sont pas seuls. Dans la scène qui a été enregistrée et capturée par les paparazzis, Nous voyons les filles s’échapper de la police franquiste. Les gris les poursuivent et essaient de leur tirer dessus pour mettre fin à leurs vies respectives. Vont-ils l’obtenir? C’est ta fin? Il est clair que tant que l’épisode ne sera pas disponible, nous ne le saurons pas, mais ce qui semble clair, c’est que comme cela s’est produit à la fin de la quatrième saison, leur vie sera gravement menacée et ils doivent continuer à échapper à la justice, comme ils devaient le faire à ce moment-là, où ils devaient prendre leurs distances pour ne pas être retrouvés par les agents.

Tournage final «Les filles du câble»

Le beau message de Blanca Suárez

Mais au-delà de ces instantanés, nous avons vu un autre de ce tournage mais dans ce cas, l’actrice Blanca Suárez a partagé. L’actrice a voulu profiter de la fin du tournage de la série pour faire le point et rendre un bel hommage à ses compagnes. “Il m’a fallu une semaine pour écrire quelque chose. Il y a une semaine, nous avons terminé pour toujours le tournage de” Cable Girls “… et c’est que “pour toujours” est dit facile mais il est géré lentement. Il y a près de quatre ans, nous avons commencé cette aventure avec Netflix et Bambú sans savoir comment cela allait sortir ni où ces femmes courageuses mèneraient leur vie tout au long des années 20. Rires, larmes, bonheur, aventures surprises .. Des millions de choses que nous avons vécu en ce moment et la fin de cette étape ne peut pas être mieux expliquée qu’avec ces photos“, a écrit l’actrice.

Suarez a suivi: “Quatre mecs qui se respectent, s’aiment, rient, s’embrassent. Qu’ils seront toujours unis par quelque chose de si grand que lorsque nous avons tourné notre dernière séquence, nous nous sommes regardés et nous nous sommes écroulés pour pleurer et tout s’est terminé par un très fort câlin. Là, à -5 degrés avec un souffle court, nous avons réalisé que le moment était venu et le lendemain, nous commencerions une nouvelle étape sans Lidia, Carlota, Oscar et Marga. Merci à vous tous d’avoir voulu ce projet, à toute l’équipe d’avoir des super pouvoirs et de l’avancer … Merci! Commence maintenant une autre étape avec deux arrêts dans cette dernière saison … Rendez-vous le 14 février avec la première partie, toujours à vous: Les filles du câble “.

