Les pièces de William Shakespeare peuvent être visionnées gratuitement sur YouTube

▲ Scène du classique Roméo et Juliette dans une capture d’écran.

Ana Mónica Rodríguez

Journal La Jornada

Lundi 27 avril 2020, p. a10

Situé sur les rives de la Tamise à Londres, Shakespeare’s Globe est un théâtre qui présente des histoires fascinantes, vitales et personnelles du dramaturge et poète anglais, qui a célébré son 456e anniversaire en ligne il y a quelques jours.

Bien que les portes de l’institution soient fermées en raison de la pandémie de Covid-19, les productions théâtrales sont diffusées gratuitement sur la plateforme YouTube, où elles ont récemment sorti le classique de l’amour et de la tragédie Roméo et Juliette (2009), qui sera Disponible jusqu’au dimanche 3 mai.

Adetomiwa Edun (Roméo) et Ellie Kendrick (Juliette) sont les amoureux de Vérone dans la version de Dominic Dromgoole, qui doit affronter leurs familles hostiles pour défendre leur amour, malgré les interdictions et les morts. Les Montescos et les Capulets sont les vedettes de cette histoire où la haine et l’amour déterminent le chemin que la romance empruntera chez les jeunes amoureux. Le montage peut être consulté sur https://www.youtube.com/watch?v=eSAlPJ0FG_0

Ensuite, du 4 au 17 mai, vous pourrez voir The Two Noble Knights (2018), ainsi que le classique Macbeth (2020), qui sortira le 11 mai et sera disponible jusqu’à ce que les écoles rouvrent leurs portes.

The Winter’s Tale (2018) sera mis en ligne sur YouTube le 18 mai et sera sur cette plateforme vidéo jusqu’au 31 du même mois. Suivront ensuite The Merry Wives of Windsor (2019) et A Midsummer Night’s Dream (2013).

Le Globe de Shakespeare, entre autres offres, vous invite également à louer et acheter une collection de films, que vous pouvez apprécier sur la plateforme Globe Player.

Ces téléchargements ont un coût. Ils peuvent être envoyés à d’autres pour en profiter, reportez-vous à la page où vous pouvez trouver des moyens pour les enfants d’apprendre dans cette quarantaine avec des activités et des ressources pédagogiques.

Sur la page https://www.shakespearesglobe.com/, vous pouvez également faire des visites virtuelles autour du lieu emblématique, dont la cause est de célébrer l’impact transformateur de Shakespeare sur le monde en menant une expérience théâtrale radicale, dans laquelle il cultive La curiosité intellectuelle et l’excitation rendent Shakespeare accessible à tous.

