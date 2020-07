Les pilotes de Formule 1 s’agenouillent pour protester contre le racisme avant la première course

La Formule 1 cherche à faire une déclaration sur le racisme.

En raison du Coronavirus, la Formule 1 a été forcée de retarder le début de sa saison, tout en changeant également l’ordre de certaines pistes. Aujourd’hui, la saison a commencé en Autriche, où la superstar Lewis Hamilton cherche à remporter son quatrième championnat consécutif. Hamilton est le seul pilote noir du sport et depuis le début des manifestations aux États-Unis, Hamilton a parlé du racisme, en mettant l’accent sur l’industrie des courses automobiles dans son ensemble.

Aujourd’hui, la Formule 1 a décidé de prendre à cœur le défi de Hamilton, car de nombreux pilotes arborent des chemises « End Racism », tandis que le tee-shirt de Hamilton disait « Black Lives Matter ». En fait, avant la course, Hamilton et divers autres pilotes se sont agenouillés pendant l’hymne national, afin de protester contre le racisme. La protestation était identique à celle imposée par Colin Kaepernick depuis 2016.

En termes de course, son coéquipier de Hamilton, Valteri Bottas, est parti en pole position, tandis que Hamilton a pris le cinquième rang. La course se poursuit actuellement, avec Bottas au premier rang et Hamilton jusqu’au deuxième.

Cette saison pourrait être énorme pour Hamilton alors qu’il envisage son septième championnat qui égalerait Michael Schumacher pour la première fois de tous les temps. Il peut également battre le total de victoires de Schumacher s’il se comporte régulièrement tout au long de l’année.