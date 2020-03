Les pionniers de Pixar remportent le prix de la technologie Turing | AP

La technologie qui a animé des films comme “Toy Story” et a permis une variété d’effets spéciaux est cette année au centre des Turing Awards, la version du prix Nobel de l’industrie de la technologie.

Patrick Hanrahan et Edwin Catmull ont remporté le prix pour leurs contributions à l’infographie 3D utilisée dans les films et les jeux vidéo.

Edwin Catmull a été embauché par le cinéaste emblématique George Lucas pour diriger la division informatique qui est devenue Pixar lorsque le fondateur d’Apple, Steve Jobs, l’a acquis. Patrick Hanrahan a été l’un des premiers embauchés par Catmull chez Pixar, qui fait maintenant partie de Disney.

Ensemble, les deux ont travaillé sur des techniques qui rendaient les graphismes sur des bandes comme “Toy Story” plus réalistes, bien que Hanrahan ait quitté Pixar des années avant la sortie du film par le studio. Catmull était président de Pixar et y a travaillé pendant plus de trois décennies.

“Qu’est-ce qui fait que la peau ressemble à la peau? Qu’est-ce qui fait qu’un arbre ressemble à un arbre? Vous devez comprendre la structure du matériau et comment la lumière interagit avec lui », a déclaré Hanrahan dans une interview à l’Associated Press. Ce n’est qu’alors qu’il est possible de traduire cette connaissance de la façon dont la physique des surfaces courbes – nos mains, nos nez – fonctionne avec la lumière dans plus de 100 000 images qui composent un film.

Le logiciel RenderMan de Hanrahan a aidé à produire “Toy Story” en 1995 et plus tard d’autres films Pixar tels que “Up” (“Up, une aventure à haute altitude”), “Monsters Inc.”, “Finding Nemo” (“Finding Nemo ») Et« Wall-E ». Il était également le pilier des effets spéciaux CGI (imagerie générée par ordinateur) dans les films avec de vrais acteurs comme “Titanic” et “Le Seigneur de l’anneau”.

La Computational Machinery Association, qui attribue la reconnaissance, a déclaré que la plupart des 47 derniers films nominés aux Oscars pour les meilleurs effets visuels utilisaient RenderMan.

La technologie a également aidé indirectement dans le domaine de l’intelligence artificielle. Les puces développées pour créer des graphiques de jeux vidéo se sont avérées si puissantes qu’elles pourraient plus tard être utilisées pour entraîner des algorithmes d’IA.

