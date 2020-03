Les pires tournures télévisées: «24» «Gilmore Girls», «Charmed», «Nashville» – Photos

Aucune série télévisée n’est complètement à l’abri d’un roulement oculaire occasionnel ou deux. Que vous tentiez de creuser un trou narratif ou que vous ayez du mal à rendre un personnage pertinent, parfois même nos émissions préférées peuvent prendre un détour inattendu – et finalement indésirable – pour le pire.

Oui, nous nous souvenons tous d’Arthur Fonzarelli et de son saut mordant par-dessus un requin de Los Angeles en ski nautique (et dans une veste en cuir). Nous n’avons pas non plus oublié le massacre moldave. Ou la douche time-wimey de Bobby Ewing. Ou bien, Coy et Vance Duke. TVLine, cependant, n’est pas là pour régurgiter de telles châtaignes déshonorées! Au lieu de cela, notre but ici est de revisiter des échappatoires plus fraîches – en particulier, celles du siècle actuel.

Un mot d’avertissement: certains des rebondissements de l’intrigue que nous avons dénombrés ici étaient si terribles, nous souhaitons qu’un accès d’amnésie puisse les effacer de nos esprits. Tu te souviens quand 24 a envoyé la fille de Jack Bauer, Kim, dans les bois pour une confrontation avec un couguar? (Nous pensons que cela semblait être une bonne idée à l’époque…?) Et assez choquant, pas un, mais deux gorilles ont fait la coupe! (Peut-être que W.C. Fields avait raison?)

Mais ce n’est pas tout! Castle, Chuck, Once Upon a Time, Nashville, Revenge et plusieurs autres séries autrement considérées ont également fait la liste de leurs infâmes ratés narratifs. Consultez les choix de TVLine dans la galerie ci-dessus (cliquez ici pour direct accès), puis dites-nous quelles parcelles ont tourné la tête dans les commentaires ci-dessous.