Les plus belles Latinas qui ont atteint 50 ans ce 2019

2019 a vu plusieurs stars latines atteindre leur 50e anniversaire, ou se rapprocher, toujours reconnues, adorées par les fans et avec de nombreux projets à venir. Il n'est plus obligatoire d'être une fille de 20 ans, célibataire et sans enfant pour réussir dans l'industrie.

Aujourd'hui encore plus actifs que lorsqu'ils avaient cet âge, on pourrait dire qu'ils ont un style plus enraciné, avec la sécurité et l'équilibre qu'ils acquièrent au fil des ans, et ils ont également évolué dans leur art.

Voici quelques-unes de ces femmes qui ont marqué l'année.

JENNIFER LOPEZ

Jennifer Lopez a été surprise de répéter la robe verte Versace emblématique qu'elle portait aux 2000 Grammys, non seulement parce qu'elle était tout aussi spectaculaire avec une version encore plus révélatrice, mais parce qu'elle nous a fait prendre conscience des 20 ans depuis cette première occasion dans lequel la star new-yorkaise d'origine portoricaine a volé les yeux de tous.

Au cours de ces deux décennies, Lopez a dominé les tableaux de popularité avec des chansons comme "On The Floor", "Booty", "Dance Again" et "Daddy"; Il a eu deux enfants, a lancé sa propre marque de chaussures et de parfums, a été juge de "American Idol" et a collaboré aux campagnes de l'UNICEF.

L'actrice et chanteuse, qui a célébré son 50e anniversaire en juillet, a été nommée Fashion Icon par le Council of Fashion Designers of the United States (CDFA) et a remercié les nombreux créateurs qui l'ont adoptée avec tout et son courbes à une époque où les «maigres et les mannequins» étaient à la mode.

Les créateurs d'Oscar de la Renta, Versace, Gucci et autres «m'ont permis de saisir leurs créations… et lentement les courbes ont commencé à être adoptées. La fille qui voulait mélanger le style de la rue avec la haute couture a commencé à fleurir et je vous en remercie tous », a-t-il alors déclaré.

Il a également entrepris sa tournée de concerts "It's My Party: The Live Celebration", qui était parmi les plus lucratives de l'année, et a joué dans le film "Hustlers" ("Wall Street Scammers") dans lequel, à propos, il a montré ses compétences pour la danse et son incroyable flexibilité dans le rôle d'une danseuse nue.

2020 ne sera pas moins brillant pour JLo. La star commencera l'année avec sa brillante présentation au Super Bowl à la mi-temps aux côtés de la Colombienne Shakira, étant les premiers artistes latins à la diriger. En outre, elle est nominée pour les prix SAG de la Screen Union et des Golden Globes en tant que meilleure actrice de soutien pour son travail sur «Hustlers, ce qui la rapproche de sa première nomination aux Oscars.

THALÍA

Thalía s'est fait connaître avec le groupe pop mexicain Timbiriche lorsqu'elle était adolescente et après avoir joué dans des feuilletons tels que "María la del barrio" et "Marimar", elle a poursuivi sa carrière solo avec des albums tels que "Lunada", "El sixième sens" et "Toujours m'habiter."

Après être devenue mère, elle a passé quelques années loin des projecteurs, mais est devenue une star de la radio latine aux États-Unis avec l'émission "Thalia Connection" et a lancé sa ligne de vêtements pour Macy's. Plus récemment, il est devenu une puissance dans les réseaux sociaux, avec plus de 15 millions de followers sur Instagram uniquement.

Ces dernières années, il a également fait le saut dans la musique urbaine avec des tubes comme "Je ne me souviens pas" avec Natti Natasha, "Slow" avec Gente de Zona et "Since that night" avec Maluma.

Cette année, après ses 48 ans, elle a reçu à la 20e édition du Latin Grammy le prix de la présidence de la Latin Recording Academy, qu'elle a reçu de son ami, le producteur Emilio Estefan.

«C'est un immense honneur pour une fille qui a commencé sa carrière à 7 ans dans son bien-aimé Mexique. Mon cœur s'éteint », a déclaré Thalia, vêtue d'une robe de vin rouge révélatrice avec des touches art déco, des transparences et des décolletés qui ont mis en valeur sa silhouette. "La musique que nous entendons est toujours la musique qui fait bouger le monde aujourd'hui, c'est la musique latine qui est aujourd'hui la culture populaire mondiale que le monde est paralysé et amoureux de nous", a-t-il ajouté avant d'être acclamé par le public.

Pour l'année prochaine, il prévoit de continuer à célébrer ses réalisations avec plus de musique.

LUCERO

La chanteuse et actrice mexicaine Lucero a été une figure infatigable dans le monde du divertissement depuis qu'elle a commencé enfant dans la série à succès "Chispita" jusqu'à ce qu'elle soit surnommée la "Bride of America". En plus de récolter des succès dans la musique avec des thèmes tels que "Electricity", "Go with her" et "Simply friends", Lucero a joué dans des feuilletons tels que "Love ties" et "I am your owner", ainsi que les films "Fever of love" et "Évadez-vous avec moi." Mais elle n'y est pas restée, ni lorsqu'elle est devenue mère ni lorsqu'elle a ajouté plus de trois décennies d'expérience. Ces dernières années, il a lancé sa propre marque de vêtements et de chaussures et a également été entraîneur de "La Voz … México" et "La Voz Kids".

«Je ne sais pas si c'est une formule, je ne sais pas si c'est une stratégie ou juste essayer de toujours faire ce que j'aime, ce que je pense va bien pour moi, ce que je pense que le public peut aimer. Ayant toujours de nouveaux espoirs et de nouveaux projets et ne pensant pas "bien, je peux déjà dormir dans mes lauriers parce que je suis déjà Lucero" ", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse cette année en présentant son dernier album de musiques nordiques et de ballades" Tu me manquais seulement.

D'ici 2020, Lucero, qui prétend être fier de ses rides et refuse d'utiliser le Botox, prévoit de célébrer ses 40 ans d'histoire et de continuer à sortir de la musique.