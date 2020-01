Les plus grandes révélations de la victime présumée Tiffany Hawkins

Les docuseries de trois nuits Surviving R. Kelly Part II: The Reckoning ont été diffusées pour la première fois le 2 janvier 2020. Les docuseries relatent les allégations d’abus sexuels contre le musicien R&B Robert Sylvester Kelly ou R. Kelly, dont la plupart impliquent des mineurs. R. Kelly a des accusations en cours, mais lui et son équipe juridique ont nié toutes les allégations contre lui.

Dans la nuit 1 de la série de cinq épisodes, les frères R. Kelly de Carey et Bruce Kelly se sont prononcés sur leurs allégations d’abus dans l’enfance. La prétendue «première victime» de Kelly (ou du moins la première à se manifester publiquement), Tiffany Hawkins, a également été interrogée.

Tiffany et son équipe juridique ont poursuivi Kelly en 1996 et se sont retrouvés avec un règlement de 250 000 $. Mais maintenant, elle parle de ses accusations contre Kelly, à savoir qu’il l’aurait agressée sexuellement à partir de 1991, alors qu’elle n’avait que 15 ans.

Hawkins a déclaré avoir rencontré Kelly à Hyde Park à Chicago

Enfant, Hawkins était un chanteur talentueux qui aspirait à faire carrière comme musicien. Après avoir rencontré Kelly à Hyde Park quand elle était une jeune adolescente, il lui a demandé de revenir à son appartement pour une audition. Elle a affirmé qu’elle avait amené des amis et que Kelly avait couché avec eux le premier jour.

Cet arrangement n’a pas changé, a affirmé Hawkins, car elle a appris à mieux connaître R. Kelly et il a commencé à l’aider dans une carrière musicale potentielle. Hawkins a déclaré de manière choquante que Kelly l’avait même finalement appelée sa «fille du câble», alors qu’elle amenait ses amis de 14 à 16 ans avec lui pour dormir.

L’avocat de Hawkins, Ian Alexander, a déclaré que Kelly avait même forcé Hawkins à regarder ses actes sexuels avec d’autres. “Il aurait des relations sexuelles avec plusieurs amis”, a déclaré Alexander, “Et elle voulait faire tout ce qu’elle devait faire pour être avec lui. Et donc, quand il a insisté pour avoir des relations sexuelles avec elle, elle l’a fait. »C’était, dit-il,« une évolution de la pédophilie ».

Quelques mois plus tard, Hawkins a déclaré que l’attention de Kelly s’était tournée vers elle. «Nous sommes passés de cette relation de type frère-sœur à une relation de type sexuel. Et c’était bizarre pour moi », a-t-elle dit sur les docuseries.

“Je n’ai jamais voulu faire quelque chose parce que je n’étais pas sexuellement attiré par Robert”, a déclaré Hawkins. Mais son envie de chanter professionnellement et sa naïveté adolescente l’ont submergée. «Je n’étais pas amoureux de Robert… C’était ce que je savais que je devais faire pour le satisfaire et me maintenir.»

La chanteuse en herbe est devenue proche d’Aaliyah

Alors que leur relation sexuelle se poursuivait, Hawkins est devenu proche d’Aaliyah, qui a finalement épousé Kelly dans un arrangement juridique invalide. “Nous sommes devenus des amis très rapides”, a déclaré Hawkins.

Elle a commencé à chanter des chants de fond pour l’album d’Aaliyah. Kelly a produit “Age Ain’t Nothing But a Number” avant d’épouser Aaliyah alors qu’elle n’avait que 15 ans.

Sur Surviving R. Kelly Part II, Hawkins a déclaré qu’elle était étonnamment soulagée de la relation de Kelly avec Aaliyah. “Quand j’ai découvert que Robert et Aaliyah se sont mariés, je m’en fichais”, a-t-elle déclaré. “Si quelqu’un d’autre avait des relations sexuelles avec lui, c’était super, car cela signifiait que je n’avais pas à le faire.”

Hawkins prétend que Kelly lui a fait cacher sa grossesse avec son bébé

Selon Hawkins, sa relation avec Kelly s’est brusquement terminée lorsqu’elle est tombée enceinte de son enfant. «J’ai fini par rentrer chez moi… parce que j’étais enceinte», a-t-elle déclaré.

Et quand elle a parlé à R. Kelly de la grossesse, Hawkins a dit qu’il n’était pas du tout favorable. «J’ai appelé Robert. Il s’apprêtait à monter sur scène. Et il m’a dit: «Toi et moi, il vaut mieux savoir que ce n’est pas mon bébé», a-t-elle dit sur les docuseries.

Par la suite, il a cessé de prendre ses appels. Hawkins a dit qu’elle était tellement dévastée par les abus présumés qu’elle a tenté de se suicider des semaines plus tard.