Les PME résistent «héroïquement» à la crise sanitaire

Mexico.- Alors qu’une minorité de grandes entreprises licencie du personnel alors que les médianes disposent de tous leurs employés, la majorité des moyennes et petites entreprises, qui génèrent 95% des emplois, résistent «héroïquement» à la crise sanitaire, a déclaré le président Andrés Manuel López Obrador.

«La plupart des petits et moyens entrepreneurs sont ceux qui prennent davantage soin de leurs travailleurs dans cette crise sanitaire; c’est là qu’il y a eu moins de licenciements de personnel, de personnes inscrites à la sécurité sociale », a-t-il déclaré.

Cependant, il a annoncé qu’ils étudiaient les données des plus de 300 000 licenciés car apparemment il existe une relation avec des sociétés d’externalisation, qui ne respectent généralement pas les droits des travailleurs ou ne paient pas de frais à l’IMSS, notamment à ce temps. En décembre, 700 000 nouvelles inscriptions ont été enregistrées et, de nos jours, 346 000 de moins.

Lors de la conférence de presse au Palais national, López Obrador a appelé les grandes entreprises à réfléchir et à reculer pour réembaucher leur personnel et les micro, petites et moyennes entreprises les remercient de leur détermination à aider leurs travailleurs qui ils doivent rester à la maison, car ils ont leur plein salaire et leurs avantages sociaux.

“Nous allons faire un suivi et nous engager envers les petites et moyennes entreprises, car elles agissent avec une grande responsabilité”, a-t-il déclaré.

López Obrador a donné la parole à la secrétaire du Travail et de la Prévoyance sociale, Luisa María Alcalde Luján, pour clarifier les données sur les pertes d’emplois, plus de 346 mille durant la crise sanitaire après avoir salué la conduite exemplaire de la plupart des entreprises Ils se sont accomplis et ont fait preuve de solidarité avec la classe ouvrière et ont de nouveau envoyé un message d’optimisme: “Nous allons bientôt sortir de cette crise temporaire et nous allons bientôt récupérer l’économie nationale.”

Luisa María Alcalde Luján a déclaré qu’il y avait eu des cas tellement dramatiques que les moyennes entreprises ont licencié 669 travailleurs pendant la nuit et sont restés à zéro et qu’ils font l’objet d’un suivi, car il n’y a aucune base légale pour ces licenciements. L’appel était de reconsidérer leur attitude, d’autant plus que nous sommes en pleine crise sanitaire.

Pour sa part, Zoé Robledo, directeur de l’IMSS, a déclaré que 130 000 emplois ont été perdus en mars et a souligné le fait que le non-paiement des frais à l’institution tripartite affecte les soins médicaux des travailleurs, car ils perdent leurs droits dans une durée de huit semaines.

Zoe Robledo a estimé que si le non-paiement est très grave dans une situation normale, il est pire qu’il survienne lors d’une épidémie, c’est très pertinent, car en plus de l’urgence, le travailleur est obligé de vérifier ses droits, alors il a appelé les employeurs à respecter le paiement de leurs quotas afin de ne pas laisser leurs travailleurs sans abri.

Ce sont 22 millions de travailleurs inscrits à l’IMSS et parmi eux, 346 000 ont cessé d’être bénéficiaires après avoir été licenciés au milieu de la crise sanitaire par Covid-19.

