Les poupées Pussycat reviennent avec un nouveau single ‘React’

PCD est de retour.

Après s’être réunis en novembre dernier sur «The X Factor», les Pussycat Dolls reviennent avec «React», leur première nouvelle musique en près de 12 ans. Co-écrit par Nicole Scherzinger et produit par Will Simms, Johan Gustafson et Ivares, le bop électro-pop trouve le groupe multi-platine chantant une relation stagnante.

Avec la chanson, les Dolls ont sorti une vidéo sexy, réalisée par Bradley & Pablo (“Rodeo” de Lil Nas X). Cinq des six membres originaux – Scherzinger, Carmit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Sutta et Kimberly Wyatt – montrent leurs mouvements tout en dansant dans un entrepôt enflammé avant d’effectuer une routine de chaise tout en étant trempé.

Les Pussycat Dolls, dont le dernier album Doll Domination est sorti en septembre 2008, sortiront leur musique indépendamment.

“Le retour aux poupées a été un 180 complet qui a ramené tout le bien et a élevé notre travail à un autre niveau”, a déclaré Scherzinger. «Nous sommes des femmes qui sont de l’autre côté de beaucoup d’expériences de vie – cela nous a donné tellement de perspectives et de croissance. Et puis, être capable de sortir notre musique de manière indépendante à ce moment-là est incroyablement stimulant. »

Pour célébrer leur retour, les sensations pop prendront la route lors d’une tournée internationale, qui débutera en avril avec une série de spectacles d’arène à travers le Royaume-Uni avant de se rendre en Australie.