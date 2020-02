Les pourparlers entre Marvel et Robert Downey Jr.pour revenir au MCU auraient été suspendus

Phase quatre du Univers cinématographique Marvel devrait être une nouvelle aube pour la franchise, avec les événements d’Avengers: Endgame qui changeront à jamais le MCU. Plusieurs vétérans datant du début de la phase 1 ont fait leurs adieux, mais l’avenir semble être entre de bonnes mains grâce à un mélange passionnant de héros établis et de plusieurs nouveaux visages à la fois sur grand écran et sur Disney Plus.

Les deux plus grands départs étaient évidemment Iron Man et Captain America, qui agissaient comme le cœur et l’âme du MCU. Chris Evans semble heureux de tracer une ligne sous son mandat en tant que Steve Rogers, bien qu’il n’ait pas complètement exclu le retour via camée, mais il y a beaucoup plus de questions concernant Robert Downey Jr.

La rumeur veut que l’homme de 54 ans ait un camée dans Black Widow, ce qui a un certain sens narratif étant donné que les débuts en solo de Natasha Romanoff seront une préquelle, mais au-delà, l’avenir de l’acteur semble beaucoup plus incertain. Nous avons signalé le mois dernier que Marvel Studios voulait qu’il revienne à un moment donné, mais il semble que les demandes financières de RDJ étaient trop élevées, même pour la plus grande marque de l’industrie.

Selon nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Disney faisait une suite d’Aladdin en juillet, et également sur les plans de Marvel pour donner à She-Hulk une série Disney Plus des mois avant sa révélation officielle – Kevin Feige et le reste de la les hauts fonctionnaires n’ont actuellement aucun intérêt à répondre aux exigences salariales de Downey Jr. et ont pour l’instant mis en suspens toute discussion concernant un éventuel retour au MCU.

Bien que cela ne signifie pas qu’un accord ne sera pas finalement conclu, ce que l’acteur demande actuellement est déraisonnable, nous dit-on, en particulier avec son pouvoir de négociation considérablement réduit à la suite du bombardement de Dolittle de manière spectaculaire au box-office . Si la carrière de Downey Jr. se poursuit sur une trajectoire descendante, il va de soi qu’il serait beaucoup plus disposé à baisser son prix demandé et à revenir au Univers cinématographique Marvel. Mais pour l’instant, des pourparlers ont été déposés jusqu’à ce que les deux parties parviennent à un accord. Cependant, si le futur Sherlock Holmes 3 bombarde également, nous pourrions voir Iron Man revenir sur nos écrans plus tôt que tard. Regarde cet espace pour plus.