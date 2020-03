Les Power Rangers combattent le coronavirus avec une campagne de prévention

Go Go Power Rangers, Go Go Power Rangers, Go Go Power Rangers … il est naturel que le nombre d’infections a augmenté en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus, les inquiétudes ont augmenté et les gens paniquent. Cependant, au lieu de cela, il vaut mieux être absolument conscient de tout ce que vous devez savoir pour empêcher Covid-19, et dans le même sens, nos amis puissants et colorés, les Power Rangers, ils ont fait la mófosis et ils combattent le coronavirus en ajoutant aux campagnes de prévention. Ils veulent que vous preniez soin de vous et que vous vous calmiez.

Sur Twitter, avec un petit message, les Power Rangers ont demandé à leurs followers rincez-vous très bien les mains pour éviter d’attraper ce nouveau virus, et même toute autre maladie. Ne soyez pas sale et utilisez du savon, s’il vous plaît.

“ALLEZ, LAVEZ-VOUS LES MAINS”, écrivent-ils.

Bien que le lavage soit l’une des meilleures recommandations, le ministère de la Santé Il est également recommandé d’utiliser des solutions d’alcool à base de gel à 70%, couvrir avec l’angle du bras intérieur ou un mouchoir en éternuant ou en toussant., n’est pas cupir ni toucher votre visage. Il a également été recommandé de ne pas se soigner soi-même et de ne pas dire bonjour, baiser ou câlin.

