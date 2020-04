Les praticiens des soins infirmiers et de la médecine dans les hôpitaux sont bénévoles: UNAM

Toluca— Le gouverneur de l’État de Mexico, Alfredo Del Mazo Maza, a dévoilé une partie des progrès des mesures prises par son administration face à cette éventualité en raison de la pandémie de COVID-19.

Il a souligné le renforcement de l’équipement des établissements de santé et l’avancement de la prestation des programmes sociaux qui ont profité à près de 600 000 Mexicains.

Lors d’un message qu’il a diffusé sur ses réseaux sociaux, Alfredo Del Mazo a rapporté que des médicaments sont livrés à domicile à des personnes âgées atteintes de diabète ou d’hypertension, une action menée par 5000 soignants.

De plus, des paniers alimentaires ont été attribués et la livraison des soutiens reçus par les femmes au foyer a été avancée.

“Aujourd’hui, nous avons livré 350 000 paniers alimentaires et nous avons apporté un soutien financier avancé à 241 000 femmes au foyer, qui sont la force et le pilier les plus importants des familles”, a-t-il ajouté.

“Il y a un peu plus d’un mois, le 29 février, nous avons eu le premier cas de coronavirus dans l’État de Mexico. Aujourd’hui, le 7 avril, nous avons 262 cas positifs, dont 43 sont hospitalisés et malheureusement huit personnes ont perdu la vie” , a rapporté.

Il a également appelé la population mexicaine à continuer d’éviter de quitter son domicile et à continuer de mettre en œuvre les mesures de prévention et d’hygiène recommandées par les autorités sanitaires pour lutter contre le coronavirus.

“Pour continuer à prévenir les infections, je tiens à insister sur le fait que la chose la plus importante que nous puissions faire est de rester à la maison, tous les efforts que nous faisons aujourd’hui nous permettront de mieux faire face à cette pandémie”, a-t-il déclaré.

Concernant la santé, il a indiqué que les mesures d’isolement et la réduction des activités non essentielles ont été renforcées.

De même, il a déclaré que 25 hôpitaux ont été affectés pour traiter les cas de COVID-19, 60 unités mobiles ont été installées à l’extérieur des hôpitaux, qui fonctionnent comme un filtre pour ceux qui arrivent avec des symptômes de maladie respiratoire.

Il a ajouté que dans ce domaine, le personnel médical était équipé de la livraison de masques N95, de lunettes, de combinaisons Tyvek, d’outils qui continueront d’être accordés chaque semaine.

«Dans les 60 unités mobiles qui servent de filtre, nous avons déjà servi 4 976 personnes. Et dans le numéro de téléphone que nous avons mis à votre disposition 800 900 3200, nous avons donné des conseils médicaux à plus de 7 mille personnes avec nos médecins spécialistes », a-t-il souligné.

Le Gouverneur mexicain a souligné que des mesures de prévention et d’hygiène devaient continuer à être prises, telles que se laver les mains, nettoyer les articles fréquemment utilisés et garder une distance saine.

Il a déclaré que l’État du Mexique possède le plus grand système de santé du pays, avec plus de 20 000 médecins et 30 000 infirmières, qu’il a reconnus pour le travail qu’ils font actuellement pour soigner les Mexicains.

“Je tiens à remercier tous les personnels de santé pour leurs efforts, les remercier pour leur dévouement, car vous êtes notre premier front de bataille, merci pour ce que vous faites et merci pour ce que vous continuerez à faire afin de prendre soin de la santé de toutes les familles des État de Mexico », at-il affirmé.

Del Mazo Maza a précisé que les patrouilles de sécurité ont été renforcées pour empêcher le vandalisme et le pillage, et 53 personnes qui ont mené ces activités ont été arrêtées, en plus des appels à la surveillance de ces groupes.

Il a souligné qu’en réponse à des situations de violence domestique, la police de genre avait aidé 597 foyers qui avaient demandé un soutien et 24 dossiers d’enquête avaient été créés.

Vous pouvez être intéressé Prisonniers jusqu’à 7 ans pour les pillards de l’Edomex

En ce sens, il a appelé tous les membres de la famille à se conduire avec respect, affection et amour, en participant également aux tâches ménagères, ainsi qu’aux soins aux enfants et aux personnes âgées.

Il a également rappelé que différentes actions ont été lancées pour soutenir l’économie de l’entité ainsi que les micro, petites et moyennes entreprises, comme le financement.

Seven24.mx

ebv