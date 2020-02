Les précommandes Resident Evil 3 bénéficient d’une remise importante sur Xbox One et PlayStation 4

Resident Evil 3 est si proche de libérer que nous pouvons presque entendre les cris gutturaux de “S.T.A.R.S.” mugissant hors de la tasse laide de Nemesis.

En moins de deux mois, en fait, les fans de la série d’horreur de survie bien-aimée de Capcom reviendront à Raccoon City afin d’assister à ses derniers jours sur Terre avant d’être aseptisés (lire: nuked dans l’oubli) pour arrêter la propagation des expériences grotesques d’Umbrella. Jusqu’à ce que les bombes tombent, cependant, les joueurs feront de leur mieux pour guider la pauvre Jill Valentine dans les rues de la ville, chercher des fournitures, rencontrer de nouveaux amis et sans aucun doute tuer des hordes de zombies en cours de route.

Outre une poignée d’extraits de jeu douloureusement courts, nous n’avons pas encore vu exactement comment le gameplay de Resident Evil 3 se comparera au fantastique remake de Resident Evil 2 de l’année dernière, mais il est largement prévu que le versement de cette année suivra, avec peut-être quelques ajouts (comme des esquives de combat et une concentration légèrement accrue sur l’action) pour les différencier. Nemesis, bien sûr, reste le plus grand mystère qui, bien qu’il ait finalement été dévoilé dans la dernière bande-annonce du mois dernier, en dit peu sur la façon dont il se comportera dans les segments non scénarisés.

Là encore, nous ne pouvons certainement pas reprocher à Capcom de vouloir garder au moins certains des éléments du titre repensés étroitement sous le coude, en particulier pour le méchant susmentionné, qui considère l’imprévisibilité comme une arme. Heureusement, les fans obtiendront les réponses qu’ils recherchent en seulement quelques semaines et, pour ceux qui n’ont pas encore de précommande, certains détaillants américains font de leur mieux pour sécuriser votre coutume.

Amazon et Walmart offrent jusqu’à 17% de réduction sur les versions standard du remake pour Xbox One et PlayStation 4, ce qui signifie que vous économiserez 10 $. De même, ceux sur PC ont encore la possibilité de profiter d’une promotion similaire sur Green Man Gaming. Alternativement, vous pouvez vous diriger vers Best Buy qui, tout en n’offrant aucune remise, a jeté un étui spécial SteelBook orné de Jill et Nemesis pour le prix habituel de 60 $. Le choix vous appartient!

Resident Evil 3 sort le 3 avril pour Xbox One, PlayStation 4 et PC. Voir ici pour la bande-annonce la plus récente.