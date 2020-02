Les prédictions des Oscars 2020 indiquent que 1917 sera le favori pour gagner – / Film

1917 a pris la tête de la course aux Oscars 2020. le Sam MendesLe drame de la Première Guerre mondiale est le favori des gagnants parmi les agrégateurs de paris, qui ont publié leurs prédictions des Oscars 2020 pour toutes les grandes catégories, y compris le meilleur film, le meilleur réalisateur et les nominés par intérim.

Les agrégateurs de paris de US-Bookies.com ont placé leurs paris. Et c’est ainsi qu’ils gagnent: en pariant avec le favori de Sam Mendes aux Oscars 1917. Le drame de la Première Guerre mondiale a pris la course d’assaut depuis qu’il a remporté le premier prix aux Golden Globes, ramassé un BAFTA et remporté plusieurs trophées au Directors Guild Award, Producers Guild Award et Critics Choice Awards. Mais ces chances réduisent les chances de Parasite, le chef-d’œuvre du thriller social de Bong Joon-ho, qui est devenu le cheval noir du meilleur film cette saison après avoir décroché le premier prix aux Screen Actors Guild Awards. US-Bookies place même ses chances en dessous de Once Upon a Time à Hollywood de Quentin Tarantino, qui a depuis perdu une partie de la vapeur qu’il avait au début de la saison des récompenses.

Les principaux favoris des nominés par intérim sont probablement les moins surprenants, avec Joaquin Phoenix, Renee Zellweger, Laura Dern et Brad Pitt en tête du meilleur acteur, de la meilleure actrice, de la meilleure actrice de soutien et du meilleur acteur de soutien, respectivement.

Voici la liste complète des cotes d’Oscar, selon US-Bookies.

Meilleure image:

1917: 3/5

Il était une fois à Hollywood: 4/1

Parasite: 6/1

Joker: 11/1

L’Irlandais: 30/1

Jojo Rabbit: 50/1

Histoire de mariage: 50/1

Ford contre Ferrari: 100/1

Petites femmes: 100/1

Meilleur réalisateur:

Sam Mendes: 1/4

Bong Joon Ho: 3/1

Quentin Tarantino: 12/1

Martin Scorsese: 20/1

Todd Phillips: 50/1

Meilleure actrice:

Renee Zellweger: 1/6

Scarlett Johansson: 5/1

Cynthia Erivo: 25/1

Saoirse Ronan: 25/1

Charlize Theron: 33/1

Meilleur acteur:

Joaquin Phoenix: 1/16

Adam Driver: 10/1

Antonio Banderas: 50/1

Jonathan Pryce: 50/1

Leonardo DiCaprio: 50/1

La meilleure actrice dans un second rôle:

Laura Dern: 1/6

Margot Robbie: 6/1

Florence Pugh: 12/1

Scarlett Johansson: 20/1

Kathy Bates: 25/1

Meilleur acteur dans un second rôle:

Brad Pitt: 1/10

Joe Pesci: 10/1

Al Pacino: 16/1

Anthony Hopkins: 25/1

Tom Hanks: 25/1

Articles sympas du Web: