Les préjugés machos dans les jeux vidéo

Pendant longtemps, l’industrie du jeu vidéo a été en proie à des hommes d’âge moyen qui ont représenté leurs personnages à leur guise, réduisant la plupart du temps les femmes à de simples objets de consommation. Non pas que cela ait cessé de se produire, mais au-delà du fait que de nombreux jeux vidéo hypersexualisent leurs personnages féminins, Il y a d’autres préjugés machos qui se faufilent dans nos jeux, parfois sans que nous le remarquions. Et pas seulement au niveau le plus élémentaire, c’est-à-dire dans la conception et la caractérisation des personnages et l’attribution de caractéristiques sexuelles hyperboliques et improbables, mais parfois les préjugés contaminent le gameplay lui-même d’une manière cachée et inconsciente. Voici quelques tests:

Final Fantasy VII

Final Fantasy VII est une grande réflexion politique et philosophique sur certaines des questions les plus controversées de notre temps telles que le “terrorisme”, la corruption du gouvernement, les droits de l’homme sur la planète et d’autres êtres vivants, etc. Non seulement c’était un tournant pour avoir introduit le JRPG aux Amériques, mais ses thèmes et sa structure narrative en font une riche source de réflexions. Il ne fait aucun doute que FFVII est toujours valable après deux décennies, bien que nous ne nous rendions peut-être pas compte à l’époque que nous pouvions trouver des préjugés contre les femmes.

Ce n’est pas qu’il n’y ait pas de personnages féminins dans FFVII, bien au contraire. En fait, ils sont parmi les personnages les plus emblématiques des jeux vidéo de l’histoire. Le problème est la façon dont ils sont représentés et ce qui se passe lorsque nous prenons le contrôle d’eux. Il arrive que certains personnages féminins ont un pouvoir d’attaque très faible et leur fonction se limite presque à soigner les autres membres de l’équipe.

Oui, je parle d’Aeris. La première fois que vous jouez avec Aeris, vous aurez remarqué qu’il peut être frustrant de jouer avec elle car sa puissance d’attaque est faible et à la place, il reçoit généralement plus de dégâts que les autres personnages. Comme si cela ne suffisait pas, son pouvoir spécial, son Limit Break, n’est pas une attaque puissante avec son état-major, mais guérit vos autres personnages. Je ne nie pas que l’Aeris Limit vous soit très utile dans une bataille, mais pourquoi lui a-t-on été attribué? Tout simplement parce qu’elle était une femme?Ne pourrait-il pas s’agir de Barret ou de Cloud qui doivent porter la charge de soigner leurs autres partenaires? Les femmes sont traditionnellement reléguées à cette fonction et la FFVII ne fait que reproduire ce préjugé.

Appel du devoir

Le problème avec Call of Duty est plus simple: Pourquoi n’y a-t-il presque jamais de représentation de personnages féminins? Il y a des campagnes dans Call of Duty dans lesquelles vous ne voyez pas une seule femme, alors que vous ne pouvez jamais (ou presque jamais) jouer le rôle d’une femme soldat. En fait, le SPF le plus populaire au monde Je ne te laisserais pas utiliser un personnage féminin dans son multijoueur. L’option n’existait tout simplement pas. Il a été ajouté il y a quelques années à peine, ce qui est étrange étant donné que tout le monde joue ou a joué au CoD. Le fait que le jeu soit si célèbre parmi tous les joueurs habituels et occasionnels nous dit qu’il devrait y avoir plus de diversité et que cela devrait se refléter dans le jeu.

À l’époque, les développeurs ont déclaré qu’ils n’avaient pas mis les femmes dans le multijoueur Call of Duty en raison de problèmes avec le moteur de jeu. En fin de compte, ils ont reconnu qu’il était nécessaire de résoudre ce problème et lorsqu’ils ont reprogrammé le moteur, ils ont ajouté l’option de modifier les caractères. “Cela nous a donné l’occasion de créer des personnages féminins”, ont-ils déclaré.

Super Smash Bros.Ultimate

Un jeu aussi amusant et naïf que Super Smash Bros n’est pas exempt de contenir des messages potentiellement offensants et machos. Il est vrai que Masahiro Sakurai, créateur de Super Smash, a pris de bonnes décisions en incluant de nouveaux personnages et d’autres non pour ne pas les juger adaptés à tous les publics, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de problème avec le jeu.

L’un des rares personnages qui se présentent par paires dans Super Smash Bros.Ultimate sont les Ice Climbers, les sympathiques Eskimos. Et, contrairement à d’autres couples comme Banjo et Kazooie, Ice Climbers est composé d’un homme et d’une femme (ce que nous en déduisons car l’un d’eux a des vêtements bleus et l’autre rose, bien qu’il soit possible de changer la couleur de leurs costumes).

Le fait est que, lors de la lecture, ils ne peuvent vous assommer que s’ils éliminent le personnage qui est censé être un homme. En revanche, s’ils éliminent le personnage qui est censé être une femme, il continue d’apparaître alors que l’autre est toujours en vie. Cela signifie que la fille Ice Climber ne peut pas se battre seule, tandis que l’homme le fait. Quel genre de message est-ce? Il est vrai qu’il serait injuste de rendre les deux personnages tout aussi puissants, car cela donnerait un grand avantage à celui qui les a choisis, mais Pourquoi leur attribuer un sexe et pourquoi choisir la femme la moins forte? Il ne semble pas y avoir de justification à cela, mais un préjugé ancien et ennuyeux.

Resident Evil

J’ai toujours aimé le premier Resident Evil, mais il y a toujours eu quelque chose qui me dérangeait chez lui. Avant de commencer le jeu, vous pouvez choisir vos personnages, qui peuvent être Jill Valentine ou Chris Redfield. Tous deux sont membres du S.T.A.R.S., le corps de police spécial de Raccoon City, mais pour une raison quelconque, le jeu les traite différemment. La campagne de Chris est considérablement plus difficile que celle de Jill, qui pardonne le jeu pour plus d’erreurs et offre plus d’assistance.

Il est vrai qu’il y a aussi une option pour changer la difficulté quel que soit le personnage que vous choisissez, mais, malgré tout, le jeu est encore plus condescendant avec Jill. Par exemple, quelle que soit la difficulté avec laquelle vous commencez votre campagne, vous aurez toujours un pistolet au début, tandis que Chris n’aura que son couteau de combat quelle que soit la difficulté que vous aurez choisie. De plus, lors de votre visite du manoir Spencer, vous constaterez que si vous jouez en tant que Jill, Barry vous offre plus d’aide que Rebeca offre Chris. C’est comme si le jeu vous disait à chaque instant que, parce que vous êtes une femme (Jill Valentine), vous avez besoin de plus d’aide et êtes moins habile à survivre par vous-même.

Il est impossible de le justifier dans le premier Resident Evil, à partir d’une série de préjugés et d’idées machistes. Pourquoi auraient-ils décidé que le personnage de Jill serait plus impuissant que ces concepts dépassés? Heureusement, les choses ont un peu changé au cours de ces deux décennies, et dans Resident Evil 3 Remake, nous verrons une Jill qui démontre ses années de formation dans le S.T.A.R.S. et la force d’avoir survécu à l’incident des montagnes Arklay (quelque chose que nous avons vu un peu dans l’original, mais d’après ce que nous avons vu, il sera plus présent dans le remake).

Tout cela ne signifie pas que ces jeux sont mauvais ou que nous devons «les annuler». En fait, plusieurs d’entre eux sont considérés comme de grands classiques et il est impossible d’effacer l’influence et l’importance qu’ils ont eu et continuent d’avoir au fil des ans. Le fait qu’ils contiennent des préjugés qui affectent les femmes et d’autres groupes historiquement marginalisés et, plus important encore, le fait qu’aujourd’hui nous pouvons les identifier et les éradiquer est la raison pour laquelle il vaut la peine d’y penser.

