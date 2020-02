Les premières images «antebellum» n’atténuent pas le mystère

Après le succès de Knives Out, Lionsgate devient horrible cette année et revient aux sources. Tout commence par le mystérieux Antebellum, un tout nouveau film d’horreur des producteurs de Get Out and Us qui arrivera en salles le 24 avril 2020.

Étoiles antebellum Janelle Monáe en tant qu’auteur à succès Veronica Henley, qui se retrouve piégée dans une horrible réalité et doit découvrir le mystère époustouflant avant qu’il ne soit trop tard.

La bande-annonce ne nous en dit pas beaucoup et les premiers clichés non plus, ce qui fait encore une fois horreur au passé et au présent.

Gerard Bush et Christopher Renz réalisé le film, qui met également en vedette Marque Richardson II, Eric Lange, Jack Huston, Kiersey Clemons, Tongayi Chirisa, Gabourey Sidibe, Rob Aramayo, Lily Cowles, et Jena Malone.