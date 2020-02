Les premières images de Tom Hardy dévoilées sur le tournage de Venom 2

Venom 2, l’un des films comiques les plus attendus, nous racontera la deuxième partie du film de 2018. Le film est déjà en production et au cours de ces semaines, des photos et des vidéos ont été divulguées qui nous donnent un premier aperçu de ce nous attend dans le film symbiote. Maintenant c’était Tom Hardy lui-même qui a partagé quelques photos qui le montrent sur un plateau de Venom 2 pour la première fois.

Tom Hardy et le photographe Greg Williams ont partagé sur leur Instagram les premières images de l’ensemble Venom 2. En plus de Hardy, ils ont également vous pouvez voir Woody Harrelson, Andy Serkis, le réalisateur et Kelly Marcel, le scénariste.

Venom 2 remettra Tom Hardy dans la peau d’Eddie Brock, le journaliste qui abrite le symbiote extraterrestre connu sous le nom de Venom dans son corps. Il amènera également Woody Harrelson dans le rôle de Cletus Kassidy (Carnage). Le film mettra également en vedette Michelle Williams dans le rôle d’Anne Weying, Jenny Slate dans le rôle de Dora Skirth et Scott Haze dans le rôle de Roland Treece.

Venin 2 sortira en salles le 2 octobre 2020.

