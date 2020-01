Les premières réactions aux «oiseaux de proie» de Margot Robbie font l’éloge du film

Les premières réactions à Birds of Prey de Margot Robbie sont arrivées en ligne après la première mondiale du film.

Il ne reste pas beaucoup de temps avant que Birds of Prey de Margot Robbie ne fasse ses débuts dans les salles, mais les premières réactions au film ont fait leur chemin en ligne après sa première mondiale à Londres. Après que Harley Quinn de Margot Robbie est devenue une favorite des fans après son rôle dans Suicide Squad, il n’est pas surprenant de voir que les fans sont désespérés de savoir si son retour dans DC Extended Universe est aussi bon que les remorques l’ont laissé entendre. Sur la base des premières réactions, les fans sont ravis car ils sont généralement positifs.

Vous pouvez voir ci-dessous les premières réactions aux oiseaux de proie de Margot Robbie.

#BirdsofPrey est une aventure à sensations fortes remplie de deux méchants terrifiants dans Black Mask et Victo Zasz. Les fans inquiets de voir Harley briller n’ont rien à craindre. C’est vraiment un film Birds of Prey avec Harley Quinn. Black Canary et Huntress sont géniaux.

– Nathaniel Brail (@NateBrail) 29 janvier 2020

#BirdsOfPrey a une action, un humour et certains des personnages les plus mémorables que nous avons vus dans un film de DC, mais le plus grand moment est Margot Robbie. Elle est fantastique comme Harley, tout en prouvant que parfois nos relations les plus appréciées sont celles que nous avons avec de la bonne nourriture pic.twitter.com/EDQ3sr5JtL

– Erik Davis (@ErikDavis) 29 janvier 2020

#BirdsOfPrey est très amusant et violent comme l’enfer. Les oiseaux sont tellement divertissants et très différents les uns des autres. Ewan McGregor est si sinistre et souvent hilarant. pic.twitter.com/4scxbS6GwT

– BD (@BrandonDavisBD) 29 janvier 2020

#BirdsofPrey est comme si John Wick était passé à travers un filtre de maison fun et fou plein de paillettes et de bombes f. C’est tout ce que vous pourriez souhaiter de #HarleyQuinn et de son gang de filles badass. Dans ce film complètement. 🤘🏻 pic.twitter.com/Y2DZgPYN2Y

– Alisha Grauso (@AlishaGrauso) 29 janvier 2020

#BirdsOfPrey n’est pas un film Birds of Prey autant qu’un exploit de Harley Quinn. BOP – et cela crée des problèmes au niveau de l’histoire et de l’étoffement des personnages – mais c’est très amusant. C’est à son meilleur quand on a une vision Harley complète, et Margot Robbie s’amuse clairement. pic.twitter.com/hyF7CpFCmk

– Eric Eisenberg (@eeisenberg) 29 janvier 2020

#BirdsOfPrey est une combustion lente et miteuse violente menant à un flock-up qui est vraiment quelque chose de spécial à voir pic.twitter.com/QGO8nQvwIv

– Chris Sylvia (@sylvioso) 29 janvier 2020

#BirdsofPrey est délicieusement modeste et indifférent à sa place dans un contexte plus large. C’est une comédie policière bonkers bananes et un véritable film de fête. Tout le monde s’amuse, mais Mary Elizabeth Winstead joue Huntress comme un personnage de soutien de THE TICK. Ça bouge. pic.twitter.com/7MRMKkZ0oi

– Scott Mendelson (@ScottMendelson) 29 janvier 2020

#BirdsofPrey est une explosion absolue et indéniablement amusante de fil d’adrénaline en direct. Délicieusement diabolique et délirant méchamment, cette émeute irrévérencieuse qui enfreint les règles délivre un contact haut. Cathy Yan est un génie. Robbie, Smollett, Winstead, Perez & Basco sont la perfection. @birdsofpreywb pic.twitter.com/D72F2D1apY

– Courtney Howard (@Lulamaybelle) 29 janvier 2020

OISEAUX DE PROIE: Cathy Yan a créé une célébration infusée de musique de la badasserie féminine. DC continue de prendre de gros risques et de repousser les limites. Le film parfait de Harley Quinn. Margot Robbie l’écrase. J’ai adoré toutes ces dames et j’ai hâte de voir la suite / spin-off. #BirdsofPrey pic.twitter.com/eRF5FJzahP

– Scott Menzel @ Sundance (@TheOtherScottM) 29 janvier 2020

Voici le synopsis officiel de Birds of Prey:

«Vous avez déjà entendu parler du flic, de l’oiseau chanteur, du psychopathe et de la princesse mafia? Birds of Prey (Et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) est un conte tordu raconté par Harley elle-même, comme seul Harley peut le dire. Lorsque le méchant le plus néfaste de Gotham, Roman Sionis, et son bras droit zélé, Zsasz, ont visé une jeune fille prénommée Cass, la ville est bouleversée à sa recherche. Les chemins de Harley, Huntress, Black Canary et Renee Montoya entrent en collision, et le quatuor improbable n’a d’autre choix que de faire équipe pour abattre Roman. “

Réalisé par Cathy Yan à partir d’un scénario écrit par l’écrivain Bumblebee Christina Hodson, Birds of Prey met en vedette Mary Elizabeth Winstead comme chasseresse, Jurnee Smollett-Bell comme Black Canary, Ella Jay Basco comme Cassandra Cain, Rosie Perez comme Renee Montoya, Chris Messina comme Victor Zsasz , Ewan McGregor comme Black Mask et Margot Robbie comme Harley Quinn. Ali Wong, Robert Catrini et Michael Masini ont également été interprétés dans des rôles non divulgués.

Birds of Prey sortira dans les salles le 7 février 2020. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles sur le film.

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC