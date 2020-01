Les premières réactions des oiseaux de proie sont plus que positives

Inutile de dire que Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) est l’un des films les plus attendus de 2020, avec un groupe composé d’héroïnes si différentes les unes des autres mais, apparemment, Ils ont réussi à combiner le meilleur (et le pire) d’eux-mêmes pour que les premières réactions au film ne soient que positives. Selon ce que nous avons lu initialement sur Birds of Prey, le film est étonnamment irrévérencieux (comme on nous l’avait promis), unique, certainement meilleur que Suicide Squad avec de superbes scènes d’action et même, quelqu’un là-bas l’a comparé à la franchise de John. Mèche comme s’il avait été «traversé par un filtre fou et plein de paillettes et de bombes». Ce qui sonne plutôt bien, même s’ils ont également dit que ce n’était pas complètement parfait. Cela semble avoir un démarrage lent.

Nous recommandons également: Birds of Prey: les origines secrètes de tous les protagonistes et méchants

Mais il semble aussi que la grande favorite de Birds of Prey soit Mary Elizabeth Winstead en tant que chasseresse, tout comme Ewan McGregor (Black Mask), car ses performances sont tout simplement amusantes. Oiseaux de proie Il ouvre le 7 février.

Voici les premières réactions:

«C’est une explosion absolue et sans aucun doute amusante de montée d’adrénaline en direct. Délicieusement diabolique et délirantement diabolique, cette mutinerie irrévérencieuse qui enfreint les règles génère un contact élevé. Cathy Yan est un génie. Robbie, Smollett, Winstead, Perez et Basco sont parfaits“.

«Je viens de voir #BirdsofPrey et je suis heureux d’annoncer que c’est toujours mon film DC moderne préféré. Comme Shazam, Créez votre propre chemin avec une esthétique, une action et un ton totalement uniques. Margot, Ewan et tout le monde sont 100% fantastiques. Pourquoi n’y a-t-il pas plus de scènes d’action de patinage? »

«#BirdsOfPrey: des personnages gagnants, une action au-dessus de la moyenne et une bande-son de tueur entravée par un ton et un rythme inégaux. Les filles à leur meilleur ensemble, et elles ne sont pas assez prochess. Le chasseur de Mary Elizabeth Winstead est le MVP pas si secret. “

«C’est un film de super-héros ridicule et radieux. Les scènes de combat sont phénoménales et les méchants sont délicieux. Cela n’aurait pas dû prendre si longtemps pour filmer Birds of Prey, mais c’était très amusant. »

«Il est délicieusement modeste et insouciant avec sa place dans un contexte plus large. C’est une comédie criminelle à la banane et un vrai film de fête. Tout le monde s’amuse, mais Mary Elizabeth Winstead joue Huntress en tant que personnage secondaire dans THE TICK. Il bascule. “

«C’est comme si John Wick était traversé par un filtre fou et plein de paillettes et de bombes f. C’est tout ce que vous pourriez souhaiter #HarleyQuinn et sa bande de filles grossières. Dans ce film complètement. “

«Crois ça. #BirdsofPrey fouette toutes sortes de mégots. C’est une histoire d’origine brutale et sans excuses pour l’équipe, et un véhicule terrible et vicieux pour #MargotRobbie. Violent, drôle avec une action LOCA folle. Et Ewan McGregor est sur une fréquence différente, mais ça divertit énormément! Regardez-le! “

“#BIRDSOFPREY de Cathy Yan C’est une célébration criminellement amusante de la confrérie, avec certaines de mes scènes de combat préférées de mémoire récente. Il souriait d’une oreille à l’autre le tout; faire un début de pub avec ma critique bientôt! ”

«#BirdsofPrey est KILLER. Un démarrage lent et une intrigue maladroite n’arrêtent pas le film et ces personnages finissent par tirer. Férocement violent, F bombarde le wazoo et la meilleure scène de combat de chauve-souris depuis le Raid 2. Si Margot Robbie pouvait contrôler cette partie du DCEU, il devrait le faire. »

“Ewan McGregor (Woo!) Est grand comme un masque noir psychotique et fou. Je pense que les gens vont tomber amoureux de l’impolitesse de Mary Elizabeth Winstead, mais un peu maladroit (dans le bon sens), Huntress. Le public le ressentait vraiment. »

.