Les premières réactions d’oiseaux de proie appellent le film une explosion absolue

Le mois prochain verra la sortie du dernier film de bande dessinée de DC et Warner Bros., avec Oiseaux de proie cherchant à suivre les traces Joker de R et à frapper fort au box-office. Bien que nous ne nous attendions pas à ce que la superproduction dirigée par les femmes de Cathy Yan soit proche de reproduire le transport d’un milliard de dollars et les récompenses subséquentes que le film mettant en vedette Joaquin Phoenix a vu, la renaissance critique et commerciale du DCEU augure certainement bien. .

Cela étant dit, Birds of Prey n’a pas été sans problèmes, étant donné que nous savons que Chad Stahelski de John Wick a dû être recruté pour superviser de nombreuses nouvelles prises de vue et donner un coup de pouce à l’action. Mais le mot dans la rue est que la prise de vue supplémentaire n’a fait qu’améliorer les choses. Et si l’on en croit la première vague de réactions, alors WB a un autre gros coup sur les mains. Encore une fois, peut-être pas aussi gros que Joker, mais à en juger par ce qui est dit ci-dessous, il semble que les gens vont vraiment creuser la photo.

#BirdsOfPrey est très amusant et violent comme l’enfer. Les oiseaux sont tellement divertissants et très différents les uns des autres. Ewan McGregor est si sinistre et souvent hilarant. pic.twitter.com/4scxbS6GwT

– BD (@BrandonDavisBD) 29 janvier 2020

Si #BirdsOfPrey m’a dit quelque chose, c’est que nous avons besoin de beaucoup plus de canaris et de chasseresse! Ils sont super mais il reste beaucoup à faire! pic.twitter.com/kSCB59c3Mm

– BD (@BrandonDavisBD) 29 janvier 2020

#BirdsofPrey est tellement dans ma rue que c’est RIDICULEUX – à la mode, les dames bizarres brisent les tibias des hommes et se complimentent agressivement !! Oui s’il te plaît et merci!!!

– Clarisse Loughrey (@clarisselou) 29 janvier 2020

#BIRDSOFPREY de Cathy Yan est une célébration criminellement amusante de la fraternité, avec certaines de mes scènes de combat préférées de mémoire récente. Je souriais d’oreille à oreille tout ça; faire un début de pub avec ma critique bientôt! pic.twitter.com/QBEgyf6oan

– Millicent Thomas (@MillicentOnFilm) 29 janvier 2020

Je viens de voir #BirdsofPrey et je suis heureux d’annoncer que c’est mon film DC moderne préféré. Comme Shazam, il trace son propre chemin avec une esthétique, une action et un ton totalement uniques. Margot, Ewan et tout le reste sont 100% fantastiques. Pourquoi n’y a-t-il pas plus de scènes d’action de roller? pic.twitter.com/BDipKiB0qU

– Mike Rougeau (@RogueCheddar) 29 janvier 2020

#BirdsofPrey est une émeute – débordant d’attitude et de certaines des séquences de combat les plus inventives et les plus croustillantes du genre super-héros à ce jour. Je suis entré avec de faibles attentes et j’ai été agréablement surpris par le plaisir que j’ai eu. Il ne réinvente pas la roue, mais a du style à revendre.

– Laura Prudom (@LauInLA) 29 janvier 2020

Je viens de voir @birdsofpreywb avec l’aimable autorisation de WB. Je n’ai pas eu autant de plaisir au cinéma depuis un moment. Ne laissez personne vous dire de ne pas voir ce film parce qu’il ne veut tout simplement pas que vous viviez VOTRE MEILLEURE VIE et qui a besoin de cette négativité en 2020? Revue de non-spoiler demain.💋 # BirdsofPrey pic.twitter.com/23x2AlizJK

– Darknight Archivist ✌🏼💙🦇 (@HistoftheBatman) 29 janvier 2020

#BirdsOfPrey a une action, un humour et certains des personnages les plus mémorables que nous avons vus dans un film de DC, mais le plus grand moment est Margot Robbie. Elle est fantastique comme Harley, tout en prouvant que parfois nos relations les plus appréciées sont celles que nous avons avec de la bonne nourriture pic.twitter.com/EDQ3sr5JtL

– Erik Davis (@ErikDavis) 29 janvier 2020

#BirdsofPrey est comme si John Wick était passé à travers un filtre de maison fun et fou plein de paillettes et de bombes f. C’est tout ce que vous pourriez souhaiter de #HarleyQuinn et de son gang de filles badass. Dans ce film complètement. 🤘🏻 pic.twitter.com/Y2DZgPYN2Y

– Alisha Grauso (@AlishaGrauso) 29 janvier 2020

l’embargo «oiseaux de proie» a levé alors maintenant je peux crier à quel point c’est ridiculement amusant et la façon dont il a complètement lavé le goût de «l’équipe de suicide» de ma bouche

filles et gays, celui-ci est pour nous pic.twitter.com/KPAVcIjmnP

– keaton kilde (@keatonkildebell) 29 janvier 2020

#BirdsofPrey est délicieusement modeste et indifférent à sa place dans un contexte plus large. C’est une comédie policière bonkers bananes et un véritable film de fête. Tout le monde s’amuse, mais Mary Elizabeth Winstead joue Huntress comme un personnage de soutien de THE TICK. Ça bouge. pic.twitter.com/7MRMKkZ0oi

– Scott Mendelson (@ScottMendelson) 29 janvier 2020

#BirdsOfPrey: des personnages gagnants, une action au-dessus de la moyenne et une bande-son de tueur entravée par un ton et un rythme inégaux. Les filles à leur meilleur ensemble, et elles ne sont pas assez ensemble. La chasseresse de Mary Elizabeth Winstead est la MVP pas si secrète. 💕

– Angie J. Han (@ajhan) 29 janvier 2020

Cliquer pour agrandir

Bien que ces réactions soient certainement encourageantes à voir, il est important de noter qu’elles doivent être prises avec un grain de sel. Non seulement certaines de ces personnes sont-elles les mêmes qui ont également fait l’éloge de Justice League et Suicide Squad au lendemain de leur vision de ces films, mais il est également difficile de dénoncer publiquement un film après qu’un studio vous ait invité à sa première ou vous ait inclus dans la première vague de projections critiques. Alors gardez cela à l’esprit lorsque vous les lisez.

Cela étant dit, Oiseaux de proie cela ressemble en effet à un très bon moment et avec la marque DC en très bonne santé en ce moment, du moins en ce qui concerne les efforts sur grand écran, nous n’avons aucune raison de penser que ce prochain film de la société ne sera pas un succès quand il ouvrira ses portes le mois prochain.