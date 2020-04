Les premiers détails de «Avengers 5» pourraient juste avoir coulé – .

Disney a retardé la première de tous ses films MCU Phase 4, et certaines de ses séries Disney + TV pourraient également être retardées.

Bien qu’il n’y ait pas de film Avengers dans la phase 4, Marvel est déjà censé travailler sur un nouveau crossover “Avengers 5”.

Le studio recherche des emplacements pour Young Avengers, selon une nouvelle fuite.

Avengers: Fin de partie était de loin le film le plus attendu de la dernière décennie et le film plus que livré. Avengers 4 a été un succès important pour Disney, celui que la société cherche probablement à reproduire dans l’année à venir. L’univers cinématographique Marvel (MCU) est actuellement en pause grâce à la nouvelle pandémie de coronavirus. L’épidémie a incité Disney à reporter le lancement de tous ses films MCU Phase 4, et peut-être retarder certaines des séries télévisées MCU Phase 4 qu’il a prévues pour Disney +. Les mesures de distanciation sociale empêchent les gens d’aller voir des films dans les cinémas, mais elles interfèrent également avec le tournage de nouveaux contenus. Plus ces délais sont longs, plus nous devrons attendre le prochain film Avengers. Et quand il arrive, ce n’est peut-être pas le film Avengers 5 que nous attendons, selon une nouvelle fuite.

Nous avons expliqué dans le passé pourquoi il n’y avait pas de film Avengers dans la phase 4. Marvel doit reconstruire le MCU après Endgame. Plusieurs héros sont morts ou à la retraite, tout comme le méchant que Marvel a passé une décennie à créer. Nous ne pouvons pas simplement avoir un autre Endgame sans d’abord tomber amoureux de nouveaux super-héros ainsi que de nouveaux méchants. Marvel a déjà confirmé que le prochain film des Avengers ne serait pas aussi grand que Fin du jeu, mais j’espère que nous y reviendrons. Fin de partie a rapporté près de 3 milliards de dollars au box-office lors de sa sortie en salle, alors bien sûr, Disney voudra reproduire ce succès.

Les Avengers ne seront pas la seule nouvelle équipe de super-héros en ville. Marvel envisage d’apporter les X-Men au MCU, et les Fantastic Four vont également être redémarrés et inclus dans le MCU bientôt. Des rumeurs récentes ont également déclaré que la phase 4 aiderait à établir les Thunderbolts. Nous devrons donc peut-être attendre un peu avant d’obtenir la prochaine réunion des Avengers.

Des rumeurs précédentes ont également déclaré que Marvel pourrait chercher à former une équipe Young Avengers au sein du MCU, et c’est là que le plus récent scoop entre en jeu. Thomas Polito, le rédacteur en chef de Geeks WorldWide, a mentionné la propriété Marvel sur Twitter (via ComicBook).

On dirait que les studios Marvel se préparent à prendre la parole des écrivains pour Young Avengers

– Thomas Polito (@PolitoThomas) 2 avril 2020

“On dirait que les studios Marvel se préparent à prendre la parole des écrivains pour Young Avengers”, a déclaré Polito il y a quelques jours, sans fournir d’autres détails.

Certains ont émis l’hypothèse que Marvel se préparait pour les Young Avengers depuis un certain temps maintenant. Introduite dans Endgame, la version pour adolescents de Cassie Lang est un membre potentiel de l’équipe. La série Hawkeye est également censée amener Kate Bishop au MCU. Speed ​​et Wiccan, les enfants jumeaux de Scarlet Witch et Vision, seront introduits dans WandaVision.

On ne sait pas quand le film Young Avengers sortira et si nous aurons un Avengers 5 séparé à l’avenir. Il y a tellement de croisements possibles à ce stade que Marvel pourrait opter pour une variété d’équipes et de scénarios. Et Young Avengers pourrait bien être le cinquième opus de la franchise Avengers. Après tout, Marvel a dit que Avengers 5 ressemblerait davantage au premier film de la série, The Avengers, qui a tout commencé.

La pandémie de coronavirus a donné à Marvel encore plus de temps pour comprendre ces détails. La production des titres de la phase 4 peut être temporairement interrompue, mais les dirigeants de Marvel peuvent toujours travailler à domicile sur l’avenir du MCU. Compte tenu des retards de la phase 4, il n’est pas clair quand Marvel annoncera des plans pour la phase 5, et si des aventures des Avengers seront incluses dans l’ensemble des films qui seront lancés en 2022 et 2023.

