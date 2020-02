Les premiers «Glitch Techs» de la série Nickelodeon arriveront sur Netflix en février

Netflix et Nickelodeon ont rapidement mis au point leur premier projet depuis l’annonce de leur accord de sortie à la fin de l’année dernière. Glitch Techs arrive sur Netflix le 21 février. Voici un aperçu de tout ce que vous devez savoir.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Netflix et Nickelodeon ont conclu un accord plus tard l’année dernière qui verra Nickelodeon produire de nouvelles séries télévisées et de nouveaux films pour Netflix. On nous a promis une spin-off Spongebob Squarepants ainsi qu’un mélange de contenu utilisant à la fois une IP établie et une nouvelle IP.

Glitch Techs tombe vraiment dans la même catégorie que les deux films Nick sortis cet été. C’est une série qui a été annoncée pour l’accord mais qui n’a pas encore vu la nuit du jour sur Nickelodeon.

De quoi parle Glitch Techs?

Voici comment Netflix décrit la série sur sa page officielle:

“Deux adolescents travaillent dans une boutique de jeux pour faire leur travail: chasser des monstres de jeux vidéo qui ont fait irruption dans le monde réel.”

Parmi les acteurs vocaux figurent Ricardo Hurtado, Monica Ray, Luke Youngblood, Sandeep Parikh, Zehra Fazal, Eric Lopez et Scott Kreamer.

FINALEMENT, c'est le casting principal de #GlitchTechs Ricardo Hurtado en tant que High Five, Monica Ray en Miko, Luke Youngblood en Mitch, Sandeep Parikh en Haneesh, Zehra Fazal en Zahra, Josh Sussman en Bergy, Eric Lopez en Papi, moi en BITT et Scott Kreamer comme Phil avec beaucoup plus!

– Dan Milano

Y aura-t-il une deuxième saison de Glitch Techs?

Selon le co-créateur de la série, Eric Robles, les 10 premiers épisodes tomberont en février avec d’autres en cours plus tard. Au total, 40 épisodes ont été initialement commandés avant que la série ne soit diffusée sur Netflix tant que vous continuez à regarder, ils continueront de produire.

Bonne question. Les 10 premiers tomberont en février, puis les 10 autres plus tard. Ce qui nous laisse encore 10 autres qui ont été écrits et embarqués et qui attendent d'être animés. Assurez-vous donc de regarder et de faire savoir à Nick et Netflix si vous les voulez tous !!!

– LegitEricRobles

Merci au blog NickAlive de nous avoir tenus au courant des développements de Glitch Techs.

Le plus intéressant pour nous, peut-être le plus, est que la marque Nickelodeon et Netflix sont disponibles sur les illustrations disponibles jusqu’à présent. Cela est rare car Netflix supprime généralement toute autre marque de studio lors de la diffusion d’émissions en tant qu’originaux.

En attendant la date de sortie qui n’est que dans quelques semaines, jetez un œil au bureau de l’équipe qui développe la série avec l’aimable autorisation d’Eric Robles.

Vous voulez voir l'intérieur du bureau de Glitch Techs @nickanimation? Voici un exemple. Regardez la tournée complète de 5 minutes sur ma (Instagram TV Video at Rrrrobles) Musique par @bradbreeck @DanMilano @xXIbgrahamXx @netflix @netflixfamily #GlitchTechs # feb21 #animation #videogames

– LegitEricRobles