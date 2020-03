Les premiers patients infectés par un coronavirus au Mexique ne présentent plus de symptômes

Deux des patients infectés par le coronavirus Covid-19 au Mexique ne présentent plus de symptômes. Il s’agit de l’un des deux patients situés à Mexico et d’un autre qui est traité dans la ville de Culiacán, Sinaloa. Cependant, les deux devront encore rester isolés.

Entre vendredi 28 et samedi 29 février, l’arrivée de Covid-19 au Mexique a été confirmée. Deux des quatre patients étaient situés dans la capitale; un autre a été détecté dans la ville de Culiacán, et plus tard, il a été confirmé qu’il y avait un autre patient présentant des symptômes de coronavirus dans la ville de Coahuila, Torreón. Mais deux d’entre eux sont déjà stables en santé.

Alors que le chef du domaine de l’infectiologie de l’Institut national des maladies respiratoires (Iner), José Arturo Martínez Orozco, a déclaré que l’un des patients CDMX est stable et sera libéré parce que “c’est une grippe courante”, le secrétaire à la santé de Sinaloa, Efrén Encinas Torres, a rapporté que l’homme de 41 ans infecté par un coronavirus L’approvisionnement en médicaments a déjà été retiré car il ne présentait aucun autre symptôme tel que toux ou fièvre. Le patient CDMX restera isolé pendant 14 jours à domicile.

«En ce qui concerne le patient avec COVID19 à Culiacán, j’ai commenté qu’hier ils avaient déjà pris tous les médicaments parce qu’ils n’avaient plus de fièvre ou d’autres symptômes. Restez isolé et attendez la réponse de l’INDRE», A rapporté Encinas Torres via son compte Twitter.

Il ne reste plus qu’à confirmer l’état de santé des deux autres cas confirmés au Mexique.