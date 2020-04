Les premiers spectacles de phase 4 de Marvel sur Disney + pourraient encore être lancés en 2020 – .

Disney vient d’annoncer le nouveau calendrier de ses films MCU Phase 4, Black Widow devant être présenté le 6 novembre au lieu de The Eternals.

La phase 4 comprend également huit séries qui feront leur première sur Disney + et seront directement liées aux six films.

Disney n’a pas annoncé de plans mis à jour pour la série télévisée Marvel, mais la version française de Disney + répertorie déjà des fenêtres de lancement provisoires pour eux.

La nouvelle pandémie de coronavirus a eu un impact significatif sur l’économie, interrompant toutes les activités qui incluent de grands rassemblements de personnes – enfin, la plupart d’entre elles, parce que certaines personnes ne semblent tout simplement pas comprendre. Rester à la maison a ses avantages doux-amers. Vous devrez peut-être aller à l’école ou travailler à domicile, ce qui n’est pas nécessairement facile, mais au moins vous avez Internet, qui peut vous offrir de nombreux divertissements. Pendant un certain temps, c’est le seul type de divertissement auquel vous aurez accès, car les cinémas et les stades n’ouvriront pas de sitôt.

Une variété de films à succès et d’événements sportifs ont été reportés au cours des dernières semaines, Disney vient d’annoncer un retard majeur pour ses films MCU Phase 4. Black Widow aurait dû être créée le 1er mai, mais elle a maintenant une date de lancement le 6 novembre, et cela suppose que l’hiver n’apporte pas une nouvelle épidémie virale avec elle. Ce que Disney a fait avec ses prochains films Marvel, c’est de reporter chacun d’eux de quelques mois. Black Widow a pris la place de The Eternals et The Eternals a déménagé à la mi-février à la place de Shang-Chi. Mais bien qu’il soit facile de réaffecter ces dates de sortie à tous les films de phase 4 et de phase 5 qui ont été annoncés, Disney n’a pas encore révélé de nouvelles dates de lancement pour les émissions Disney + de Marvel.

La phase 4 est composée de six films et huit émissions, dont les premières devaient arriver cette année. Le Falcon and the Winter Soldier devait être le premier en août, suivi de WandaVision et Loki. Mais ensuite, la pandémie de coronavirus s’est produite, ce qui a interrompu le travail sur de nombreux films et séries télévisées Marvel.

Toutes les émissions sont étroitement liées aux films, et elles devront respecter un calendrier de lancement spécifique à l’avenir.

Bien que Disney ne soit pas prêt à annoncer des dates pour les émissions de télévision Marvel, il semble que Disney + France en sache une ou deux choses. Selon les informations publiées sur la version française du service de streaming de Disney (via MCU Cosmic), The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision devraient encore sortir en 2020. Loki et What If…? suivra en 2021, tandis que Hawkeye, Mme Marvel, Moon Knight et She-Hulk lanceront en 2022.

Naturellement, aucune date de sortie spécifique n’a été fournie. Le tournage n’a pas été achevé sur The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision ou Loki, selon un récent rapport, et les autres sont à divers stades de pré-production.

Source de l’image: Chelsea Lauren / Variété / Shutterstock

