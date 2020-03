Les princes William et Harry se réconcilient à cause de la maladie de leur père | Instagram

La relation entre les princes William et Harry n’était pas très bonne, et ils l’ont souligné à plusieurs reprises, maintenant tout semble indiquer qu’après que son père Carlos a été testé positif pour le virus covid-19, un retrouvailles et une réconciliation.

Il semble que la nouvelle de l’état de santé du prince Charles ait pris un tournant en faveur de l’union de ses deux enfants.

Comme on le sait, Meghan Markle interdit Harry retourner au Royaume-Uni parce que son père a été infecté par le virus, donc sa seule solution pour se renseigner sur sa santé est communiquer avec son frère.

C’est là qu’ils devaient tous les deux laisse ta fierté d’être au courant de tout ce qui se passe comme avec sa grand-mère la reine Elizabeth II.

Il convient de mentionner que personne n’a imaginé que dans le palais de Buckingham un cas de coronavirus serait détecté en raison de la grande protection qu’ils ont là-dedans, mais rien ne s’est passé comme prévu.

Le journaliste était chargé de signaler les retrouvailles entre les deux frères. Diane Clehane, confirmant que Harry s’est approché en raison de son inquiétude pour son père.

Après toute la rancune entre eux pour tout ce qui s’est passé, cela a tout changé. Ils ont perdu leur mère si jeune et Carlos a été un bon père pour eux deux. Cela a été un rappel très sérieux de l’importance de leur lien fraternel tout au long de leur vie “, a rapporté le journaliste.

Le prince en ce moment a symptômes légers et continue de travailler à domicile, selon ce que disent les porte-parole de Clarence House.

Son épouse Civière, d’autre part, est également en quarantaine et sous observation, mais a annoncé que échoué au test cela a été fait.

Jusqu’à présent, la reine Elizabeth II du Royaume-Uni et d’Irlande du Nord toujours isolé au château de Windsor avec son mari, le duc d’Édimbourg.

Peut-être que cela les rendra finalement paix toute la famille et les désaccords sont enfin réglés.

