Les prisons du CDMX sont assainies pour prévenir les infections à Covid-19 chez les détenus

Mexico.- Les autorités de Mexico poursuivent les actions d’assainissement des centres pénitentiaires, dans le cadre des mesures préventives mises en œuvre avant l’urgence sanitaire par Covid-19.

Hazael Ruíz Ortega, sous-secrétaire du système pénitentiaire a expliqué qu’à l’heure actuelle, il y a une avance de 77% dans l’assainissement de ces espaces et qu’il est prévu de couvrir tous les centres pénitentiaires pour adultes cette semaine, ainsi que l’intervention dans les communautés de soins. Spécialisé pour les adolescents en conflit avec la loi.

Cela peut vous intéresser Les pompiers créent une capsule pour éviter les infections par Covid-19

Il a expliqué que la prison préventive pour hommes du sud, le centre pour hommes en réadaptation psychosociale, l’institution ouverte Casa de Medio Camino, le centre pour femmes de réintégration sociale Tepepan, la prison pour hommes préventive pour l’est et le centre pour l’exécution des sanctions pénales pour hommes dans l’est avaient été désinfectés.

Il a indiqué que dans le cas des trois centres du complexe de Santa Martha: les hommes, les femmes et le pénitencier, l’assainissement est prévu pour vendredi prochain et samedi, ils se termineront au centre administratif de sanctions “El Torito”.

Il a précisé que la conférence couvre toutes les installations, qui comprennent les dortoirs, les bâtiments gouvernementaux, un auditorium, les patios, les gymnases, les zones sportives, les zones de coexistence et de visite, en plus des coutumes pour les personnes et les véhicules.

Il a mentionné que l’objectif de cet assainissement est de renforcer les actions visant à empêcher la propagation de Covid-19 à l’intérieur des prisons de la capitale et à prendre soin de la santé des personnes privées de liberté, de leurs proches et du personnel qui y travaille.

Seven24.mx

ebv