Les prix Spotify auront Reik, J Balvin, Karol G, Bad Bunny et bien d’autres artistes

Les prix Spotify comprendront J Balvin, Zoé, Karol G, Bad Bunny et bien d’autres artistes | INSTAGRAM

Les Spotify Awards arrivent ce 5 mars avec les performances qui promettent une super soirée, vous devez avoir votre ticket pour ne pas manquer cette soirée étoilée.

C’est juste au coin de la rue, c’est déjà la semaine prochaine. Les prix de la plate-forme de streaming auront l’un des groupes les plus appréciés du Mexique, Zoé, qui promet un concert spécial.

Il y aura aussi Julieta Venegas, un favori du pop-rock en Amérique latine depuis plus de 10 ans, donc la nuit sera inoubliable et irremplaçable.

Le genre urbain aura une place spéciale dans les prix, car il aura la participation de plusieurs des représentants les plus aimés et aimés d’aujourd’hui: J Balvin, Karol G et Bad Bunny. Ainsi, le célèbre “Tusa” sera chanté et chanté par toutes les personnes présentes, vous devez donc vous préparer. Il convient de mentionner que Balvin est le cinquième artiste Spotify le plus écouté au monde, tandis que Karol et Bad Bunny ont 32 et 24 ans.

D’autres genres seront également présents, comme Floor 21. Il y aura également le groupe bien-aimé Reik, donc ce sera génial. Tout d’abord, nous pouvons dire que les présentateurs des prix seront Luisito Comunica, La Bala, Mario Bautista, Manuel Medrano, Sofía Reyes et Ximena Sariñana, et les hôtes Danna Paola, Luisito Comunica, Franco Escamilla, Ángela Aguilar et Aislinn Derbez, comme annoncé dans Vos réseaux sociaux.

Spotify est une application suédoise multiplateforme, utilisée pour la lecture de musique via le streaming. Il a un modèle commercial «premium», un service gratuit de base et avec de la publicité; mais avec des fonctionnalités supplémentaires, avec une meilleure qualité audio, grâce à un abonnement payant. Il vous permet d’écouter en «mode radio», en recherchant par artiste, album ou playlists créés par les utilisateurs eux-mêmes.

Le programme a été lancé le 7 octobre 2008 sur le marché européen, tandis que sa mise en œuvre dans d’autres pays a été réalisée tout au long de 2009.2 Il est disponible pour Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Windows Phone, Symbian, iOS, systèmes d’exploitation, Android

La société suédoise, basée à Stockholm, en Suède, a signé des accords avec Universal Music, Sony Music, EMI Music (disparu en 2012), Hollywood Records, Interscope Records et Warner Music, entre autres. 3 avril 2019 , le service compte 217 millions d’utilisateurs actifs, dont 100 millions d’utilisateurs payants.

