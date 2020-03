Les prix TVyNovelas 2020 sont reportés en raison d’un coronavirus | Instagram

Aujourd’hui, vendredi 13 mars, la triste nouvelle a été annoncée: le Prix ​​TVyNovelas 2020 se va reporter en raison de la propagation du coronavirus.

Ce rapport Il a été donné par le célèbre pilote Galilea Montijo et sera reporté jusqu’à nouvel ordre et devrait l’être dès que possible car il s’agit d’un événement très attendu.

Le prix était prévu pour le 29 mars, mais pour des raisons de santé que nous connaissons tous, il est reporté et nous annoncerons bientôt la nouvelle date “, a déclaré Galilea Montijo.

Cette décision tragique a été prise après que l’Organisation mondiale de la santé a annoncé que le virus était pandémie de classe mondiale et actuellement dans tout Mexique ils ont diagnostiqué 16 cas confirmés des personnes infectées.

Il est rapporté que jusqu’à présent, 82 cas suspects ils peuvent avoir le virus et 298 négatifs à l’intérieur du pays, selon José Luis Alomía, directeur de l’épidémiologie au ministère de la Santé.

Le seul cas qui a été enregistré et entièrement récupéré est celui de Sinaloa.

Comme c’était bien connu quelques jours auparavant, ce grand événement Il sera effectuée dans la ville de Mazatlan, Sinaloa.

Dans cette nouvelle édition, honorera 30 ans du célèbre groupe de musique pop mexicaine OV7, les membres actuels sont Mariana Ochoa, Ari Borovoy, Óscar Schwebel, Lidia Ávila, Kalimba, Érika Zaba

Tel que rapporté par le gouverneur Quirino Ordaz Coppel, l’événement qui aurait lieu plus tard ce mois-ci sera reporté au mois de septembre.

Certains événements ont été effectivement suspendus par des institutions privées, par exemple, le programme TVyNovelas qui devait avoir lieu à la fin du mois à Mazatlán, n’est pas annulé, il est reporté jusqu’en septembre “, a indiqué le gouverneur.

Il ne reste plus qu’à attendre que l’état de santé s’améliore à la fois dans le pays et dans le monde pour qu’il n’affecte plus l’industrie.

