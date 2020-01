Les problèmes dans les coulisses incluent des reprises, des blagues sur le pet – / film

Une autre semaine, une autre histoire sur la façon dont une catastrophe au box-office a fini comme ça. Mais Dolittle, qui est en passe d’être la première bombe massive au box-office d’Universal de l’année, est unique en ce sens que ces histoires arrivent en ce moment et pas juste après leur sortie.

À ce jour, vous avez probablement entendu certains des récits d’infamie entourant le blockbuster familial de 175 millions de dollars mettant en vedette Robert Downey Jr. – le scénario absurde, les animaux mal parlants du CGI, la scène du dragon. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que la plupart de ces problèmes pour lesquels Dolittle est actuellement critiqué (avec un énorme 19% sur les tomates pourries) ont été ajoutés par Universal dans une série de nouvelles prises de vue coûteuses et de bricolage tonal pour tenter de faire appel à un monde public. (Cue dragon péter le bruit.)

Dolittle est mauvais. Et Universal a peut-être eu une idée de ce que ce serait, étant donné que le studio l’a vidé dans le traditionnel «cimetière de janvier», le mois où les sorties de films vont mourir. Mais ensuite, vous vous souvenez que le studio a dépensé 175 millions de dollars pour ce film, en grande partie lors de tournages coûteux “pour concevoir un film plus idiot plus susceptible de plaire aux jeunes cinéphiles et au public étranger”, selon le Wall Street Journal.

Mais pourquoi Universal a-t-il transformé ce qui aurait probablement été une déception moyenne d’un film qui était déjà presque terminé en un désastre absolu? Selon le Wall Street Journal, il s’agissait d’essayer de renforcer l’attrait mondial de Dolittle pour compenser éventuellement les déceptions nationales au box-office qu’ils subiraient. Parce que le public étranger aime les climats émotionnels où Robert Downey Jr. colle un poireau dans le trou du cul d’un dragon pour déloger les pièces d’armure et les squelettes obstruant son rectum, et est récompensé par un pet massif dans son visage. WSJ écrit:

“Après la projection du test de la version initiale du film de M. Gaghan, Universal craignait qu’il ne soit pas assez léger pour se connecter avec les enfants et les familles du monde entier, selon des personnes familières avec la production. Le studio a décidé que le film avait besoin de plus d’animaux générés par ordinateur et de plus de rires, ont déclaré les gens, et a appelé des cinéastes et des scénaristes avec plus d’expérience dans le genre. Ils ont dit que cela incluait les réalisateurs Chris McKay du film Lego Batman et Jonathan Liebesman de Teenage Mutant Ninja Turtles. »

McKay et Liebesman ajouteraient un ton plus idiot au film tandis que le scénario réécrit par Dan Gregor et Doug Mand insérerait plus de blagues comme la scène de pet de dragon susmentionnée. Cela a abouti à un film confus qui était une corvée à regarder et a remporté les pires critiques de l’année jusqu’à présent pour un long métrage majeur.

Mais c’est une stratégie très réelle qui a déjà porté ses fruits pour Universal. Une solide performance au box-office à l’étranger pour The Mummy en 2017 a compensé son transport domestique décevant tandis que d’autres studios ont vu la même chose pour certains de ses plus grands incidents critiques et nationaux. Et mis à part le coûteux CGI, Universal doit payer une part de ses revenus au box-office à Downey Jr.en plus de son salaire de 20 millions de dollars – un accord amoureux qui est tombé en disgrâce à Hollywood alors que les films deviennent moins sûrs du box-office. Mais s’il y a quelqu’un à blâmer pour cette mauvaise action d’un film, c’est Disney, WSJ dit, car les studios concurrents qui espèrent rivaliser avec House of Mouse, qui domine le box-office, ne peuvent se tourner que vers des publics étrangers.

Articles sympas du Web: