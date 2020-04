Les problèmes de santé font de lui un triathlète de haut niveau

Mexico – Un problème de santé forcé

Mario Moreno de prendre la décision de combiner sa profession de banquier avec

sport, ne sachant pas que des années plus tard, il deviendrait l’un des meilleurs

triathlètes du Mexique.

Le stress de devoir donner des résultats dans la

L’institution où il travaillait a commencé à détériorer sa santé. D’abord avec

maux de dos et problèmes dans un genou, puis a commencé à se sentir

palpitations cardiaques anormales. C’est alors qu’il a décidé de reprendre l’activité physique.

«J’ai commencé en 2013 à cause d’un problème de santé, car le transfert au travail était difficile car je vivais à Bosques de Aragón (Mexico) et pour me rendre à Reforma j’ai dû partir avant 6 heures du matin. J’ai commencé avec un gymnase, j’ai fait du jogging avec des collègues de la forêt de Chapultepec et c’est comme ça que j’ai commencé “, se souvient-il.

Sa première compétition a eu lieu la même année,

quand il a décidé de participer à une course de cinq kilomètres “nous avons adoré

l’événement, la dynamique et l’organisation. Ma femme et moi avons vu qu’il y avait

compétitions tout au long de l’année; nous avons commencé à être accro à la course 5

kilomètres, après dix, une fois que ma femme m’a inscrit dans un semi-marathon et

Je me suis retrouvé dévasté, j’ai promis de ne plus participer à une telle compétition. »

Entre 2007 et 2010, il a vécu à Veracruz et s’est souvenu

qui a regardé les compétitions de triathlon dans le port et depuis, est tombé amoureux

de la discipline «Je suis allé sur Internet, en mars 2014, je me suis inscrit, j’avais

Que m’entraîner, dans la voiture de sport j’ai commencé à nager et avec le vélo j’allais rouler,

bien qu’ils m’aient tous dépassé et je ne savais pas pourquoi ».

Son premier triathlon a eu lieu à Las Estacas

(Morelos), où il a vécu une expérience amère car, dans les résultats

préliminaire de sa catégorie, a terminé à la troisième place, mais dans les résultats finaux,

est apparu dans la pièce «ça m’a fait mal parce que mon fils Andrés était excité

monter sur le podium, au final ça n’a pas été possible car j’étais quatrième ».

Dans une autre compétition à Islas Mujeres (Quintana

Roo) termine quatrième et petit à petit son niveau de compétition augmente. Le

tournant décisif de sa carrière était lors d’un événement des Jeux bancaires

à nouveau à Las Estacas (Moreos), son fils lui a demandé de ne pas participer car

perdrait.

“Quand nous avons laissé le vélo dans la zone de transition, mon fils m’a dit de ne pas participer parce qu’il allait perdre, il s’est souvenu de ce que nous vivions à Las Estacas, et là j’ai réalisé à quel point c’était amer pour lui, mais j’ai essayé dur et occasion, j’ai pu terminer premier; Monter sur le podium était le bassin versant, je le croyais, je savais que je pouvais faire plus de choses et c’est à ce moment-là que j’ai commencé à travailler plus concentré, même si toutes mes connaissances étaient encore empiriques ».

Les résultats positifs lui ont permis de se qualifier pour la Coupe du monde de triathlon de Chicago, États-Unis, en 2015, mais il ne savait même pas qu’il avait obtenu un billet «dans le cas où ils accordaient de superbes prix et j’ai approché le directeur de la Fédération (Triathlon mexicain), Ricardo González, parce qu’il voulait participer à la tombola. Après avoir vérifié son iPad, il m’a dit qu’il était qualifié pour le championnat du monde et que c’était quelque chose qui nous a beaucoup excités. »

Avant de déménager à Chicago, il y a eu des changements

dans l’entreprise où il travaillait et a demandé à être liquidé “à la banque, il était

démotivés, il y avait une crise, ils ont pris des commissions, des primes et la pression tous les

J’étais plus vieux. Il y a eu une coupure et j’ai demandé à être inclus. J’ai décidé, avec mon

femme, ont trois mois sabbatiques et j’en ai profité pour bien me préparer

monde, et j’ai terminé deuxième des 20 Mexicains qui ont participé, et dans le

placer 39 ”.

Mais, à son retour au Mexique avec son

famille, la situation était compliquée: il avait des réalisations sportives mais il

J’étais sans emploi, et c’est quand un Chemin de Croix a commencé …

A suivre…