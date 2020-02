Les problèmes destinés à surgir lorsque les «X-Men» rejoignent le MCU

Les mutants sont enfin sous l’œil vigilant de Kevin Feige. Les X-Men, officiellement une partie de Fox (pour le meilleur ou pour le pire selon le versement) feront désormais partie de l’univers cinématographique Marvel (MCU) – une partie du paysage cinématographique qui a défini la dernière décennie de films. Alors, qu’est ce qui pourrait aller mal?

Jennifer Lawrence en tant que Raven, alias Mystique dans une scène du film ‘X-Men: First Class’ | Murray Close / .

Les fans attendent avec impatience l’entrée des X-Men dans le MCU depuis que la fusion Fox / Disney a placé les Fantastic Four et les mutants sous l’égide de Disney. Cependant, quelques problèmes prévisibles peuvent embrouiller l’expérience, car certaines questions et dilemmes inévitables se poseront lorsque des individus mutés apparaîtront dans le monde Marvel. Donc, décomposons certains des problèmes que les fans rencontrent avec les X-Men rejoignant le MCU pour déterminer comment Disney peut contourner (ou minimiser les dommages).

1. Où sont passés les mutants tout ce temps?

Peu importe comment Kevin Feige choisit de présenter les X-Men (et / ou les membres de la confrérie de Magneto), une question persistera: où en étaient-ils pendant tout ce temps? Le MCU a voyagé à travers des galaxies et différentes périodes de temps pendant plus d’une décennie, et personne n’a jamais croisé un mutant? Semble un peu tiré par les cheveux, non? Dans une discussion en ligne sur les X-Men dans le MCU, un fan a expliqué:

… Les gens ne veulent pas des X-Men parce que ça n’a pas de sens dans l’univers. Où étaient les mutants? Si vous en faites un nouveau phénomène, vous effacez toute l’histoire des différents personnages. En plus de cela, cela n’avait même pas de sens dans les bandes dessinées pourquoi le public aimait les autres super-héros mais pas les mutants. Pourquoi ne supposeraient-ils pas simplement que Spider-Man est un mutant? Je pense qu’ils peuvent le faire fonctionner, mais c’est pourquoi les gens étaient contre.

Utilisateur Reddit

En termes de continuité narrative, il peut être difficile de convaincre les téléspectateurs que les X-Men existent depuis le début – mais n’ont jamais contribué ou contribué aux moments de crise déjà vus. Une façon d’éviter cette débâcle: créez une occurrence dans le MCU qui donne naissance aux X-Men, effaçant les histoires d’origine des matériaux source. Pourtant, les fans préféreraient-ils des récits plus proches du matériel source, ou des récits qui fonctionnent mieux en termes de logistique?

2. Les X-Men pourraient détourner l’attention des Avengers méritants (mais sous-représentés)

Beaucoup pensent que bien que le MCU ait mis un point d’honneur à mettre sous les projecteurs des personnages de bandes dessinées moins connus, l’introduction des X-Men pourrait modifier cette tendance, car plusieurs personnages majeurs s’attendent à ce que les fans voient la fusion. Ainsi, les X-Men devraient-ils conserver leur propre univers – distinct des Avengers – pour permettre à Kevin Feige and Co. de continuer sur une voie d’exploration – sur une voie qui éclaire les héros qui méritent le feu des projecteurs? Un fan a expliqué pourquoi la séparation était importante, déclarant:

Je serais tout à fait d’accord avec le fait que les X-Men ne fassent pas partie du MCU, pour plusieurs raisons.

1. Je pense que leur histoire fonctionne mieux dans son propre univers.

2. Leur coin du monde est assez grand pour soutenir un univers partagé tout seul.

3. Je ne veux pas que les X-Men occupent le programme qui pourrait être attribué à des personnages qui n’ont jamais vu de films auparavant.

Utilisateur Reddit

En ce qui concerne les X-Men dans le MCU, il existe de nombreux avantages, mais les inconvénients ne peuvent pas être négligés, car ils pourraient nuire à la réputation actuelle du MCU – définie par une critique cohérente et une acclamation du public.