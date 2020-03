Les problèmes d’image corporelle de Miley Cyrus l’ont empêchée de porter des shorts pendant des années

Miley Cyrus est née dans le Tennessee en novembre 1992. La future star a reçu le nom de Destiny Hope Cyrus, mais elle a rapidement été surnommée Miley par ses amis proches et sa famille.

Le surnom provenait de la nature douce et ludique de Cyrus en tant que bébé, et elle était connue pour son sourire adorable excessif. En conséquence, Miley a émergé.

Depuis lors, la réputation et la carrière de Cyrus ont monté en flèche, mais les choses n’ont pas toujours été faciles pour cette célèbre actrice et musicienne. Découvrez ce qu’elle raconte au public sur ses anciens problèmes d’image corporelle.

Le voyage vers la gloire de Miley Cyrus

Cyrus a grandi dans une ferme avec ses frères et sœurs. Le père de Cyrus, Billy Ray Cyrus, est un célèbre chanteur et acteur country.

Avoir un lien génétique avec l’industrie du divertissement a peut-être conduit Cyrus à poursuivre sa propre carrière à Hollywood, et elle a commencé à construire sa carrière d’enfant star à un âge relativement jeune. Doc, la série télévisée de son père, était sa première apparition à l’écran. En 2003, elle est apparue dans son premier film, Big Fish.

Cependant, comme le public et ses fans le savent, la carrière de Cyrus a vraiment décollé lorsqu’elle a commencé à travailler pour Disney Channel. Elle a décroché le rôle principal d’Hannah Montana et la vie de Cyrus a complètement changé.

Toute sa famille a pris la décision de déménager à Los Angeles et son père faisait même du théâtre et travaillait pour la série à succès. Quand Cyrus a commencé à enregistrer des chansons pour le spectacle et la bande originale, elle n’avait aucune idée de leur succès.

Lorsque Cyrus a sorti Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus, elle a profité de l’occasion pour permettre à ses fans de la connaître à un nouveau niveau. La tournée de Cyrus, The Best of Both Worlds, a débuté en 2007 et a donné au monde l’occasion de voir son personnage et son autodidacte authentique. Cyrus utilisait sa plate-forme pour commencer à développer sa propre marque et image en dehors du personnage fictif qu’elle jouait pour Disney Channel.

Cyrus s’est concentré sur sa carrière musicale et a continué à sortir de nouveaux tubes. “Fête aux États-Unis.” et “Wrecking Ball” étaient deux des chansons les plus populaires de Cyrus alors que sa renommée musicale continuait de croître.

Même si Cyrus a continué de s’éloigner de son identité Disney Channel, elle a laissé sa carrière d’acteur tomber au bord du chemin. Cyrus est apparu dans des films populaires comme The Last Song. Sa renommée et ses réalisations l’ont amenée à travailler brièvement comme coach dans l’émission de télévision The Voice. Y a-t-il quelque chose que Cyrus ne peut pas faire?

Problèmes passés de Miley Cyrus avec l’image corporelle

Malgré les énormes succès et réalisations de Cyrus, les choses n’ont pas toujours été faciles pour elle. Cyrus a été invité à se produire aux Video Music Awards (VMA) 2013, et ce qui aurait dû être un moment stimulant a fini par être assez traumatisant.

Cyrus a pris la scène d’assaut dans un body de couleur nude et a été grandement critiquée pour son choix de tenue. Beaucoup de gens comparaient la célébrité à une dinde, et la pêche à la traîne en ligne semblait continuer sans fin pour Cyrus.

Que dit Miley Cyrus des problèmes d’image corporelle maintenant?

Miley Cyrus | Jamie McCarthy / . pour le général

Cyrus a récemment parlé de ses luttes passées avec les images corporelles. Dans le nouveau talk-show impromptu de Cyrus, “Bright Minded: Live with Miley”, elle a évoqué de nombreux défis en ce qui concerne les images corporelles, mais elle revoit spécifiquement l’instance entourant les VMA 2013.

Après avoir été comparé à une dinde, Cyrus n’a pas pu porter de bikini pendant deux ans et s’est même retrouvé à éviter les shorts. Le pire pour Cyrus, c’est qu’elle a commencé à se sentir comme une fraude, car une grande partie d’elle-même et de sa marque est fondée sur le fait qu’elle est «sans vergogne moi-même».

Les fans de Cyrus et le public étaient heureux de voir Cyrus être en mesure de parler en toute confiance de ces problèmes passés et de ses difficultés avec son ami proche Demi Lovato.