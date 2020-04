Les prochains projets de Meghan Markle incluent un livre de recettes, un blog et une ligne d’ustensiles de cuisine, selon une source

Meghan, duchesse de Sussex, est connue pour être une «personne populaire», ce qui rend la carrière de royale beaucoup plus isolante que ce qu’elle préférait évidemment. Maintenant qu’elle et le prince Harry se sont retirés en tant que royals officiels, sa vie est redevenue un peu comme avant.

Même s’il semble que le prince Harry et Meghan soient nomades ces derniers temps, Meghan aurait déjà prévu de faire des choses avec les gens. Une partie de cela impliquera de faire revivre une chose qu’elle avait autrefois en ligne et précédemment obligée de fermer. De plus, elle crée peut-être une gamme de produits, prouvant définitivement que Meghan n’est plus une «royale senior».

La stigmatisation d’être un «senior royal» pour le prince Harry et Meghan

Meghan Markle | Ben Birchall – Piscine WPA / .

Le prince Harry aurait été celui qui aurait orchestré la suppression de ses titres royaux supérieurs et ceux de Meghan, une désignation que l’on pourrait ricaner de toute façon compte tenu de leur âge. Le couple royal serait très heureux d’avoir réussi à se soustraire aux griffes de la presse britannique. Cela donne l’occasion non seulement au prince Harry et à Meghan de trouver la paix, mais aussi à une éducation plus normale pour Baby Archie.

Couper les liens avec la famille royale signifiait également trouver des moyens de gagner leur propre revenu. Parce que Meghan aime établir des liens avec le public, lancer de nouvelles entreprises avec le potentiel de se connecter avec le consumérisme et les gens n’a pas été une surprise.

Comme le rapporte US Weekly récemment de sources internes, la priorité absolue de Meghan continue son travail caritatif. Le couple aurait plusieurs idées philanthropiques en préparation. Bien que la vraie nouvelle soit la poursuite par Meghan de choses qui pourraient générer des millions de dollars pour elle et sa famille.

L’une d’elles va rédiger une suite à son précédent livre de cuisine intitulé Together: Our Community Cookbook. Ce que cela entraînera est inconnu, à moins qu’il ne célèbre la nourriture du Canada ou de Los Angeles, où ils vivent maintenant.

Meghan pourrait reprendre son blog intitulé The Tig

Voir ce post sur Instagram

Plus tôt cette semaine, la duchesse de Sussex, dans son rôle de patronne de l’Association des universités du Commonwealth (ACU), a rencontré les esprits brillants de tout le Commonwealth pour entendre leur engagement à relever les défis mondiaux auxquels nous sommes tous confrontés. La duchesse s’est entretenue avec des chercheurs qui étudient et recherchent les zones importantes environnantes; nettoyer la pollution plastique dans nos océans, aider à construire des villes plus durables, améliorer les résultats sanitaires des citoyens et soutenir le travail décent et la croissance économique. Ouvrant la voie à la prochaine génération de dirigeants, ces universitaires inspirants sont répartis dans tout le Commonwealth du Malawi à la Malaisie, du Ghana au Sri Lanka – qui utiliseront tous les compétences et les connaissances acquises pendant leurs études au Royaume-Uni pour faire une différence à leur retour dans leur pays d’origine. La duchesse, qui a également fréquenté l’université avec le soutien d’une bourse, est un ardent défenseur de l’éducation accessible à tous. En tant que mécène royal de l’Association des universités du Commonwealth (@The_ACU_Official) depuis janvier 2019, la duchesse a rencontré et engagé des étudiants, des universitaires et du personnel des universités membres de l’ACU à travers le Commonwealth pour en savoir plus sur le travail vital qu’ils font pour aborder la mondialisation. défis. En tant que président et vice-président de la @Queens_Commonwealth_Trust, le duc et la duchesse remercient tous ceux qui travaillent pour donner accès à l’éducation pour tous.

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 11 mars 2020 à 15h33 HAP

Beaucoup se souviendront du moment où Meghan a dû fermer son ancien blog, The Tig, parce que le protocole royal le demandait. Faire cela n’était qu’une partie de l’isolement devenu une exigence royale.

Un certain nombre de fans de Meghan ont par la suite trouvé le blog sur Archive.org et ont réussi à publier certains de ses essais. L’un d’eux a parlé de «Being Enough» où elle a analysé son début de la vingtaine et s’est rendu compte qu’elle pouvait simplement être elle-même. Il s’agissait d’un examen perspicace des soins personnels, qui était le thème dominant du blog.

Les rapports indiquent qu’elle pourrait ramener The Tig à la vie, probablement en tant que blog d’autosoins. Bien sûr, le public peut laisser des commentaires lorsqu’elle publie de nouveaux blogs. Même si le prince Harry et Meghan se connectent déjà avec le public à certains moments sur leur compte Instagram, Meghan étant capable de faire plus sur son blog le rendrait plus personnel.

Parlez d’un processus de monétisation facile pour un blog. Si elle monétise The Tig, cela générerait sans aucun doute des millions de dollars en peu de temps.

Meghan mettra également des ustensiles de cuisine

Selon le rapport du magazine américain ci-dessus, Meghan concevra et lancera également des ustensiles de cuisine sur le marché. Autrement connu comme «ustensiles de cuisine», il n’est pas difficile d’imaginer que Meghan devienne presque comme une autre Martha Stewart.

Son premier livre de cuisine a compilé des recettes de femmes de familles qui vivaient à Grenfell Tower qui ont tragiquement brûlé dans l’ouest de Londres. Peut-être que ses ustensiles de cuisine se connecteront à quelque chose de charitable en créant des aliments célébrant la solidarité comme dans le premier livre.

Le plan de produit semble fondé puisque Meghan et le prince Harry cuisinent peut-être leurs propres repas de nos jours. Le fait de ne pas avoir à préparer des chefs royaux tout ce qu’ils mangent souligne leur liberté personnelle.