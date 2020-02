Les producteurs connaissaient-ils déjà Jax et le pasteur controversé de Brittany bien avant le mariage?

Des questions sur un pasteur controversé ont amené Jax Taylor de Vanderpump Rules à chasser Tom Sandoval de son mariage.

Tom Sandoval, Jax Taylor | Banque de photos Casey Durkin / Bravo / NBCU via .

Taylor et Brittany Cartwright ont engagé le pasteur Ryan Dotson pour officier leurs noces. Cartwright a raconté qu’elle avait grandi avec la fille de Dotson et le connaissait depuis plusieurs années. Cependant, lorsque les fans ont déniché plusieurs des publications Facebook controversées de Dotson, Cartwright a été laissé pour défendre Dotson. Elle l’a d’abord défendu lorsqu’elle est apparue sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen. Elle a affirmé avoir abordé la question et clarifié les choses.

Cependant, lorsque la directrice éditoriale adjointe de Buzzfeed, Lara Parker a retenti l’alarme, il n’y avait aucun moyen que le couple puisse ignorer les multiples publications publiques anti-gay et trans partagées par Dotson.

Les producteurs connaissaient Dotson bien avant le mariage

Selon The Daily Dish de Bravo, les producteurs connaissaient Dotson lorsqu’ils ont tourné le spin-off, Brittany et Jax Take Kentucky. Cependant, les producteurs ont ajouté: «Mais personne n’avait interagi avec lui depuis lors. Nous ne lui avions pas encore parlé du mariage. »

Les producteurs de Vanderpump Rules ont partagé que Lisa Vanderpump avait lu des articles sur le pasteur controversé, plus elle et d’autres membres de la distribution ont été tagués dans des publications sur les réseaux sociaux. “Cela l’a amenée à appeler Jax et Brittany”, ont expliqué les producteurs.

De plus, les producteurs ont également commenté le nouveau comportement affirmatif de Cartwright dans l’émission. “Jax ferait toute la conversation et Brittany écouterait simplement”, ont-ils partagé, se référant au moment où Cartwright a rejoint l’émission. «Maintenant, elle est beaucoup plus confiante et sûre d’elle. Brittany est quelqu’un qui ne veut jamais offenser ou bouleverser qui que ce soit. Elle déteste également la confrontation. »

Taylor redevient défensif contre Sandoval

Taylor a fustigé Sandoval sur Twitter lorsque l’épisode a été diffusé montrant Sandoval interrogeant le couple sur Dotson. Il est allé sur Twitter en insistant sur le fait que Sandoval a fait une remarque à propos de Dotson uniquement pour être bon pour la télévision. «Tom fait des choses pour la télé alors il a l’air bien. Période », a tweeté Taylor. “Vous vivez tous dans un monde fantastique.”

Taylor était sur une lancée et a publié plusieurs tweets claquant Sandoval. “Un bon ami / partenaire commercial?” at-il ajouté lors de l’épisode. «Il rabaisse constamment Tom Schwartz et le dénonce concernant sa maison, son mariage, comment il gère les affaires, mais oui, c’est un bon ami? Regardons-nous le même spectacle? ” Taylor a également partagé que Vanderpump n’avait rien à voir avec sa décision de mariage aussi. “Lisa Vanderpump n’a rien à voir avec les décisions que j’ai prises”, a-t-il tweeté. «Je prends mes propres décisions, je pense que je l’ai gagné en 8 ans.»

Sandoval répond aux attaques de Taylor

Sandoval n’a fait aucun commentaire sur les réseaux sociaux. Mais il a dit à Us Weekly que Taylor projetait juste sur lui. “Il semble qu’il soit en colère et projette”, a déclaré Sandoval. «Jax dira que je fais tout pour de mauvaises raisons. Essayez de me discréditer de toutes les manières possibles. Encore une fois, l’authenticité est importante pour moi et tout ce que je fais et dis dans l’émission est d’être honnête, ouvert et honnête au sujet de ma vie et de ce que je ressens. »

Sandoval a ajouté qu’il connaissait bien Dotson avant que Parker ne fasse exploser Taylor et Cartwright. “Oui, ça me dérangeait avant et c’était partout sur Internet – mais je ne voulais pas être le seul à le mentionner. Comme Lisa l’avait soulevé en premier, j’ai pensé qu’il était important de poser la question », a-t-il déclaré. «J’ai connu des amis gays influencés par ces opinions religieuses et cela a sérieusement affecté leur vie. L’authenticité a toujours été importante pour moi depuis que je suis sur la série et si je n’avais rien dit, j’aurais été inauthentique. “