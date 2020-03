Les producteurs de “GUHH” demandent que le procès de Dame Dash soit rejeté

Les producteurs de “Growing Up Hip Hop” ont riposté au procès de Dame Dash, niant tout acte répréhensible et exigeant que l’affaire soit classée sans suite.



Les producteurs de Growing Up Hip Hop affirment que les accusations de Dame Dash d’avoir fait boire de l’alcool à son fils, Boogie Dash, sont complètement fausses, et ils ont exigé que tout le procès soit jeté. Selon des documents judiciaires, Entertainment One Reality Productions a nié tout acte répréhensible et a même accusé Dame d’avoir intenté le procès de «mauvaise foi». Ils ont qualifié ses allégations de «frivoles, déraisonnables et sans fondement» et ont affirmé que, si des dommages étaient s’ensuivraient, elles auraient été exclusivement causées par des tiers. Comme l’indiquent les documents, “Les réclamations des demandeurs sont exclues, en tout ou en partie, dans la mesure où les demandeurs n’ont pas profité des possibilités de prévention ou de correction fournies par le défendeur, ou sinon, pour éviter les dommages dont ils se plaignent, avant le dépôt de la plainte. » Les producteurs ont exigé que l’affaire soit immédiatement rejetée.

Tasos Katopodis / . pour WE tv

Dame a initialement poursuivi la société de production, ainsi que WE tv et AMC Networks, en janvier. Dans le procès, il a accusé les accusés d’avoir obligé son fils, Dame “Boogie” Dash II, à boire de l’alcool sur Growing Up Hip Hop dans le but d’augmenter les cotes de l’émission de téléréalité, malgré WE TV lui promettant qu’ils ne laisseraient pas Boogie boit de l’alcool sur le plateau. Boogie a lutté publiquement contre la toxicomanie devant les caméras dans le passé avant d’aller en cure de désintoxication, de sorte que les actions présumées des producteurs ont été très bouleversantes pour Dame et sa famille. Il a poursuivi les défendeurs pour rupture de contrat, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, négligence et fraude.

Stephen Lovekin / .

En plus de ces allégations, Dame poursuit également le réseau pour avoir prétendument omis de le payer pour ses propres apparitions dans la série. Il a noté que si le réseau a affirmé que ses créanciers avaient présenté une ordonnance du tribunal saisissant ses chèques de paie, ses chèques de télévision auraient dû être payés à son entreprise et non à lui personnellement. Il croyait que ses chèques n’étaient pas soumis à l’ordonnance du tribunal. Dame fait également face à un procès de 50 millions de dollars lui-même, dans lequel il a été accusé d’agression sexuelle.

.